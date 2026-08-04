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Auftakt der Bartoli- Festspiele mit "Il Viaggio a Reims"

Frau in lila Kleid steht auf einer Torte, umgeben von feiernden Menschen in schwarzen Kostümen auf einer Bühne.
© ORF
Wiederaufnahme-Premiere von "Il Viaggio a Reims", Gala-Dinner mit Villazón und Domingo und ORF-Übertragung. Cecilia Bartoli mischt jetzt wieder die Salzburger Festspiele auf.
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Bei den Pfingstfestspielen feierte Cecilia Bartoli mit "Il Viaggio a Reims" auch gleich ihren 60. Geburtstag. Jetzt liefert die Koloratur-Mezzosoparani damit die nächste wichtige Festspiel-Premiere. Ab Mittwoch (5. August) gibt sie Gioachino Rossinis musikalischer Komödie als Corinna neuen Zunder. Barrie Kosky, der ja als einer der heißesten Anwärter auf eine Nachnachfolge des geschassten Festspielchef Markus Hinterhäuser gilt, legt die Festoper als Slapstickabenteuer an. Als pausenlos rotierende Hotelkomödie mit Hang zum kontrollierten Wahnsinn. Gianluca Capuano dirigiert dazu wieder die Musiciens du Prince - Monaco

"Il Viaggio a Reims": Festoper wird zum Slapstickabenteuer

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Mehrere Darsteller in bunten, extravaganten Kostümen posieren mit einer goldenen Harfe auf einer Bühne.
"Il viaggio a Reims" wird als Slapstik-Komödie inszeniert.  Cecilia Bartoli spielt  die Corinna. © ORF

Bei maximaler Bewegung bleibt bei der Festoper "Die Reise nach Reims" kaum eine Gelegenheit ungenutzt, einen zusätzlichen Gag unterzubringen. Das passt durchaus zur Konstruktion des Stücks, das weniger Handlung erzählt als Eitelkeiten, nationale Klischees und Gesangsnummern aneinanderreiht.  Cecilia Bartoli machte aus Corinna schon bei den Pfingstfestspielen beinahe eine Selbstinszenierung. Denn gefeiert wurde in Koskys Version nicht die Krönung eines Königs, sondern das Jubiläum einer "Königin Ceci“.

Zwei Opernsänger in bunten Kostümen auf einer Bühne mit vielen nummerierten weißen Türen.
Edgardo Rocha (Cavalier Belfiore) und Cecilia Bartoli (Corinna). © ORF

Das steht auch am Samstag (8. August) auf dem Programm, wenn Bartoli im Rahmen eines Gala Dinners in der Alten Residenz von Wegbegleitern wie Rolando Villazón oder Plácido Domingo gefeiert wird. Am Sonntag (9. August) folgt dann der TV-Hit. ORF III zeigt ab 20.15 Uhr im Rahmen von "Erlebnis Bühne mit Barbara Rett" das Festspiel-Highlight "Il Viaggio a Reims" in voller Länge.

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