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Ausgesperrt! Wenn WhatsApp das zeigt, bleibst du draußen

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Oh, oh! Der Messenger-Dienst sperrt Nutzer:innen künftig aus, wenn sie mit alten Betriebssystemen einsteigen wollen.
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WhatsApp führt eine strenge Sicherheitsmaßnahme ein und warnt auf iOS und Android gezielt Nutzer:innen, die ein veraltetes System auf ihrem Gerät installiert haben. Versuchen diese, die App zu öffnen, erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm, berichtet wabetainfo.com.

WhatsApp sperrt User aus

Für viele Betroffene bedeutet das eine harte Grenze: Die Anwendung verweigert den Zugang, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist. Aus Sicherheitsgründen lässt sich dieser Schritt nicht überspringen. Die Nutzer:innen erhalten auf dem Screen genaue Anweisungen, wie sie in den Einstellungen ihres Handys nach der aktuellen Version suchen können. Erst nach dem Update der Zugriff auf die Chats wieder möglich.

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Gefahr durch veraltete Software

Meta hält diesen Schritt für notwendig, um Daten zu schützen: Ein altes System gilt als extrem anfällig für Kriminelle, die bekannte Schwachstellen ausnutzen, um schädliche Malware zu installieren. Wenn ein Smartphone einmal infiziert ist, können Angreifer Informationen abfangen, noch bevor die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung greift. Die App ist letztlich nur so sicher wie das Gerät, auf dem sie läuft. Das Problem liegt also nicht an Schwachstellen im Dienst selbst, sondern am fehlenden Schutz durch die verpasste Software-Aktualisierung.

So schaut's aus

Der Hinweis, der auf dem Screen erscheint, soll mit einem roten Warnsymbol versehen sein. Darunter sieht man einen ausführlichen Hinweis mit dem Grund für die Blockade und Instruktionen, was jetzt zu tun ist.

Pech haben alle, die noch ein Handy besitzen, das so alt ist, dass die Hersteller keine Updates für das Betriebssystem mehr anbieten. Keine aktuelle Software heißt, kein Zugang zu WhatsApp.

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