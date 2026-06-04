Austro-Stars testen den Pferdesport vor Mega-Event

Drei bekannte heimische Athleten verließen ihre gewohnte Umgebung und stellten sich auf einer Reitanlage einer außergewöhnlichen Herausforderung im Pferdesport.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das große Event wirft bereits seine Schatten voraus, denn von Donnerstag, 24. September, bis Sonntag, 27. September, zeigt die Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn Spitzenreitsport in Österreich. Als Einstimmung darauf stellten sich die Beachvolleyball-Schwestern Dorina und Ronja Klinger sowie Paralympics-Schwimmer Andreas Ernhofer am Donnerstag einer besonderen Herausforderung. Im Rahmen eines Videodrehs tauschten die drei Athleten ihre gewohnte sportliche Umgebung gegen die Welt des Pferdesports und erlebten auf der Reitanlage von Olympiateilnehmer Helmut Morbitzer hautnah, welche Fähigkeiten gefragt sind.

Raus aus der Komfortzone

Andreas Ernhofer Dorina und Ronja Klinger Sally Carina Zwiener © Andreas Tischler / Vienna Press

Unter der Anleitung von LGCT-Veranstalter Helmut Morbitzer und Sonja Klima stellten sich die Markenbotschafter der Finanzfuchsgruppe, die den U25-Bewerb unterstützt, unterschiedlichen Aufgaben rund ums Pferd. Vom ersten Kontakt mit den Tieren über Geschicklichkeitsübungen bis hin zu kleinen sportlichen Challenges standen Teamwork, Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen im Mittelpunkt.

Faszination für den Pferdesport

Die Beteiligten zeigten sich sichtlich beeindruckt von den tiefen Einblicken. "Viele Menschen sehen beim Springreiten vor allem die sportliche Leistung. Wer selbst einmal mit einem Pferd arbeitet, merkt sehr schnell, wie viel Feingefühl, Vertrauen und Partnerschaft dahinterstecken", erklärt Olympiateilnehmer Helmut Morbitzer. "Genau diese Erfahrung wollten wir erfolgreichen Athlet:innen aus anderen Sportarten ermöglichen."

Auch Sonja Klima zeigte sich vom Engagement der Teilnehmer begeistert: "Die drei kommen aus ganz unterschiedlichen Sportarten und sind gewohnt, Höchstleistungen zu erbringen. Umso schöner war es zu sehen, mit welchem Respekt und welcher Begeisterung sie mit den Pferden umgegangen sind. Diese besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier erlebt man oft erst, wenn man selbst einmal mit Pferden gearbeitet hat."

Das Sportlerteam mit Sonja Klima © EQWO Petra Kerschbaum

Weltelite beim Schloss Schönbrunn

Nach ihren ersten Erfahrungen im Sattel wissen die drei Sportler nun, wie viel Können, Vertrauen und Präzision im Pferdesport stecken. Wie das auf absolutem Weltklasseniveau aussieht, zeigt sich im September, wenn die besten Springreiter der Welt vor der historischen Kulisse des Ehrenhofs um den Sieg eifern.