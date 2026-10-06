Bärensichtungen im Bezirk Landeck

Erst im August wurde im Bezirk Landeck ein Pony von einem Bär gerissen.

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In einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Nauders wurde am Samstag in den frühen Morgenstunden mittels Wildkamera ein Bär nachgewiesen. Zudem liegt dem Land Tirol von vergangener Woche eine gemeldete Sichtung eines Bären in einem Almgebiet im Gemeindegebiet von Pfunds vor. Alle einlangenden Meldungen und Nachweise wurden und werden überprüft und haben bislang keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt nähert.

Das Land Tirol appelliert weiterhin an die Bevölkerung Spuren, Sichtungen, oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes Tirol oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.