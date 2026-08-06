Stars
TV
E-Paper
Immo
Stars

Hollywoodstar

Banderas spricht nach Herzinfarkt

Mann mit kurzem Haar und Bart im Anzug vor blauem Hintergrund bei einem Fototermin.
© Getty Images
Hollywoodstar Antonio Banderas blickt eigenen Worten zufolge trotz der dramatischen Umstände positiv auf seinen Herzinfarkt vor neun Jahren zurück.
OE24 auf Google bevorzugen

"Mein Herzinfarkt war das Beste, das mir je in meinem Leben passiert ist", sagte der 65-jährige Spanier dem US-Magazin "People".

Auch interessant

Kino-Duell: "Spider-Man lässt „Toy Story" zittern

Ronaldo und Georgina: So wird die Mega-Hochzeit

Robbie Williams rockt ganz knapp an Österreich vorbei

Durch den Vorfall hatte Banderas plötzlich ein besseres Bewusstsein für die Prioritäten in seinem Leben, wie er erklärt. "Man hat immer im Hinterkopf, dass man sterben wird", sagte der Schauspieler. "Aber wenn es dann so nah ist, wird einem unglaublich deutlich vor Augen geführt, wie dumm es ist, Zeit mit Dingen zu verschwenden, die es nicht verdienen, Teil deines Lebens zu sein." Nach seinem Herzinfarkt habe es sich angefühlt, "als hätte mir jemand eine Brille aufgesetzt, damit ich die Realität sehen konnte, die ich zuvor nicht gesehen hatte", schilderte er.

Herzinfarkt beim Sport

Der spanische Schauspieler und Regisseur hatte im Jänner 2017 beim Sport einen Herzinfarkt erlitten. Ihm wurden danach drei Stents eingesetzt. Banderas hatte schon früher gesagt, dass der Vorfall sein Leben verändert habe.

Banderas wurde mit Filmen wie "Die Maske des Zorro" und "Labyrinth der Leidenschaften" bekannt. Zuletzt war er unter anderem im Kinderfilm "Paddington in Peru" sowie im Erotik-Thriller "Babygirl" an der Seite von Nicole Kidman zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

TV-Hammer um Florian Silbereisen!

Madrid-Anschläge: Anführer in CIA-Geheimgefängnis

Umfrage-Schock: Das sind die beliebtesten Royals

Mit 85 Jahren! Kult-Star Donna Mills jetzt auf OnlyFans

''Love Island'' - Sylvie Meis wünscht sich, dass endlich 'geb*mst' wird

Jetzt drohen Mega-Lawinen

Banderas spricht nach Herzinfarkt

Prozess-Hammer: Jimi Blue droht Haft!

Wenn Schönheit das Leben kostet

Rot-Grün soll in einem Monat stehen