Banderas spricht nach Herzinfarkt

Hollywoodstar Antonio Banderas blickt eigenen Worten zufolge trotz der dramatischen Umstände positiv auf seinen Herzinfarkt vor neun Jahren zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Mein Herzinfarkt war das Beste, das mir je in meinem Leben passiert ist", sagte der 65-jährige Spanier dem US-Magazin "People".

Durch den Vorfall hatte Banderas plötzlich ein besseres Bewusstsein für die Prioritäten in seinem Leben, wie er erklärt. "Man hat immer im Hinterkopf, dass man sterben wird", sagte der Schauspieler. "Aber wenn es dann so nah ist, wird einem unglaublich deutlich vor Augen geführt, wie dumm es ist, Zeit mit Dingen zu verschwenden, die es nicht verdienen, Teil deines Lebens zu sein." Nach seinem Herzinfarkt habe es sich angefühlt, "als hätte mir jemand eine Brille aufgesetzt, damit ich die Realität sehen konnte, die ich zuvor nicht gesehen hatte", schilderte er.

Herzinfarkt beim Sport

Der spanische Schauspieler und Regisseur hatte im Jänner 2017 beim Sport einen Herzinfarkt erlitten. Ihm wurden danach drei Stents eingesetzt. Banderas hatte schon früher gesagt, dass der Vorfall sein Leben verändert habe.

Banderas wurde mit Filmen wie "Die Maske des Zorro" und "Labyrinth der Leidenschaften" bekannt. Zuletzt war er unter anderem im Kinderfilm "Paddington in Peru" sowie im Erotik-Thriller "Babygirl" an der Seite von Nicole Kidman zu sehen.