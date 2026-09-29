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Heute ist Michaelistag

Bauernregel warnt: "Dann wird in zwei Wochen Winter sein"

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Frau putzt sich bei Schneefall draußen die Nase und trägt Winterkleidung.
© Getty Images
Eine alte Bauernregel warnt vor einem frühen Wintereinbruch.
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Der 29. September steht im Bauernkalender für den Michaelistag. Rund um diesen Tag ranken sich mehrere überlieferte Bauernregeln, die aus dem Wetter Ende September Rückschlüsse auf den weiteren Herbst und den kommenden Winter ziehen.

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Eine bekannte Regel lautet: "Regnet’s am Michaelistag, folgt milder Winter nach. Wenn aber Michael der Wind kalt weht, ein harter Winter zu erwarten steht." Regen am 29. September wird demnach mit einem eher milden Winter verbunden. Weht dagegen ein kalter Wind, soll ein strenger Winter bevorstehen.

Auch für den weiteren Herbst gibt es eine passende Variante: "Auf nassen Michaeltag, nasser Herbst folgen mag." Demnach könnte ein verregneter Michaelistag auf einen feuchten Herbst hindeuten.

Eine weitere Bauernregel stellt dagegen den Sonnenschein am 29. September in den Mittelpunkt: "Gibt Michaeli Sonnenschein, wird in zwei Wochen Winter sein." Sonniges Wetter am Michaelistag soll demnach einen frühen Wintereinbruch ankündigen.

Wie bei allen Bauernregeln handelt es sich um überlieferte Wetterbeobachtungen aus einer Zeit vor moderner Wettervorhersage. Einen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen dem Wetter am Michaelistag und dem tatsächlichen Verlauf des Winters gibt es nicht.

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