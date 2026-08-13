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Wichtiger Lostag

Bauernregel: "Wie das Wetter zu Kassian, ..."

Ein älterer Mann steht im Maisfeld und blickt lächelnd in den bewölkten Himmel.
© Getty Images
Der 13. August gilt als wichtiger Lostag.
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"Wie das Wetter zu Kassian, hält es viele Tage lang" – so lautet die Bauernregel zum 13. August. Der heutige Kassianstag gilt damit traditionell als kleiner Wetterzeiger für die kommenden Tage. Bleibt es sonnig und warm, soll sich dieses Wetter demnach noch eine Weile halten.

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Hinter dem Spruch steckt eine alte Beobachtung: Mitte August können sich stabile Wetterlagen durchaus über mehrere Tage halten. Auch meteorologische Auswertungen sehen bei der Bauernregel einen gewissen Zusammenhang. Bei überdurchschnittlich viel Sonnenschein um den Kassianstag soll sich das freundliche Wetter mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Monatsende fortsetzen.

Heiliger Hippolyt

Kassian ist dabei nicht der einzige Lostag am 13. August. Auch dem heiligen "Hippolyt "wird eine ähnliche Regel zugeschrieben: "Wie das Wetter an Hippolyt, so es mehrere Tage geschieht."

Die Bauernregel ersetzt natürlich keine moderne Wetterprognose. Als überlieferte Wetterweisheit zeigt sie aber, wie genau unsere Vorfahren den Jahreslauf und wiederkehrende Wetterlagen beobachteten.

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