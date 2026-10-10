oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Premiere der Woche

Bernstein & Karajan rocken die Josefstadt

Thomas Zeidler-Künz
von
Drei ältere Männer stehen an einer Bar, einer als Barkeeper, zwei mit Getränken.
© Laurent Ziegler
Ab Donnerstag zeigt "Letzte Runde" ein Zusammentreffen der Dirigenten-Giganten in den Kammerspielen.
OE24 auf Google bevorzugen

Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, zwei Männer, die Konzertsäle beherrschten, begegnen einander in der Blauen Bar des Wiener Hotels Sacher. Das ist die Grundlage von Letzte Runde (Last Call), das Peter Danish unter der Regie von Guy Ben Aharon am Donnerstag in den Kammerspielen der Josefstadt zur Premiere bringt.

Auch interessant

Goldenes Ehrenzeichen für Resetarits-Brüder

Die "Zauberflöte" wird jetzt zur Geheimmission für Kinder!

TV-Kaiser Palfrader macht jetzt sein "Testament"

Zwei Männer stehen vor dem Hotel Sacher, im Hintergrund ein Hotelmitarbeiter und Blumenschmuck.
"Letzte Runde" bringt in den Kammerspielen Bernstein und Karajan zusammen. © Laurent Ziegler

Inspiriert von einem Gespräch mit einem Barkeeper liefert Danish einen Theaterabend über Rivalität, Musik und Politik. Karajan (Michael Dangl) sucht Kontrolle, Präzision und einen bis ins Detail geformten Klang. Bernstein (Günter Franzmeier) ist körperlich, expressiv und schöpferisch.

Dazu lässt sich ihre Begegnung lnicht von der Politik lösen. Bernstein, der jüdische Amerikaner, trifft auf Karajan, dessen NSDAP-Mitgliedschaft Teil seiner Biografie ist. Guy Ben Aharon will daraus kein einfaches Urteil über Sieger und Verlierer machen. Ihn interessiert, was geschieht, wenn zwei Menschen mit so unterschiedlichen Lebensgeschichten am selben Tisch bleiben

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Ursula Strauss & Co. feiern "Nöstlinger"

Von Moretti bis Pschill: Das machen die "Kommissar Rex"-Stars heute

Ambros: "Angst vor dem Tod? Schau ich so aus!"

Bernstein & Karajan rocken die Josefstadt

Highlights auf DISNEY+

Highlights auf PRIME

"James Bond" macht Pub auf

Anastacia bringt die Stadthalle zum Beben

Casting-Show: Neue Folge von »The Voice of Germany«

Live aus Berlin: »Verstehen Sie Spaß«