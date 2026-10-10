Bernstein & Karajan rocken die Josefstadt

Ab Donnerstag zeigt "Letzte Runde" ein Zusammentreffen der Dirigenten-Giganten in den Kammerspielen.

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Leonard Bernstein und Herbert von Karajan, zwei Männer, die Konzertsäle beherrschten, begegnen einander in der Blauen Bar des Wiener Hotels Sacher. Das ist die Grundlage von Letzte Runde (Last Call), das Peter Danish unter der Regie von Guy Ben Aharon am Donnerstag in den Kammerspielen der Josefstadt zur Premiere bringt.

"Letzte Runde" bringt in den Kammerspielen Bernstein und Karajan zusammen. © Laurent Ziegler

Inspiriert von einem Gespräch mit einem Barkeeper liefert Danish einen Theaterabend über Rivalität, Musik und Politik. Karajan (Michael Dangl) sucht Kontrolle, Präzision und einen bis ins Detail geformten Klang. Bernstein (Günter Franzmeier) ist körperlich, expressiv und schöpferisch.

Dazu lässt sich ihre Begegnung lnicht von der Politik lösen. Bernstein, der jüdische Amerikaner, trifft auf Karajan, dessen NSDAP-Mitgliedschaft Teil seiner Biografie ist. Guy Ben Aharon will daraus kein einfaches Urteil über Sieger und Verlierer machen. Ihn interessiert, was geschieht, wenn zwei Menschen mit so unterschiedlichen Lebensgeschichten am selben Tisch bleiben