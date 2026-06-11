Buchpicknick im Herzen der Leopoldstadt

Literatur unter freiem Himmel: Das Buchpicknick im 2. Bezirk lädt zum Entdecken, Lesen und Verweilen ein.

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Bücherliebhaber:innen aufgepasst! Am Donnerstag, den 18.06.2026, findet im 2. Wiener Gemeindebezirk ein Lesetreffen der besonderen Art statt. Alle Lesebegeisterten sind eingeladen, sich in gemütlicher Atmosphäre bei einem Buchpicknick im Venediger-Au-Park in Wien zusammenzufinden.

Gemeinsam können die Besucher:innen neue Bücher entdecken, spannenden Lesungen lauschen und lokale Buchhandlungen kennenlernen. Die Veranstaltung bietet ein niederschwelliges Kulturangebot und fördert gleichzeitig den Austausch zwischen Leser:innen, Kreativen und dem Buchhandel.

Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt

Das vielfältige Veranstaltungsprogramm legt seinen Fokus vor allem auf Kinder und junge Leser:innen – doch damit Jung und Alt gleichermaßen auf ihre Kosten kommen, haben sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes überlegt.

Los geht’s um 9:00 Uhr mit Mia Kirsch und ihren "ASAGAN Wilde Natur Geschichten" für Kinder der 1. bis 4. Schulstufe. Um 10:00 Uhr liest Saskia Hödl aus "Wieso drucken wir nicht einfach mehr Geld?" und erklärt auf spielerische Weise, wie Wirtschaft funktioniert. Um 11:00 Uhr geht es dann weiter mit Ella Kaspar und "Echte Camper oder wie Benni Papas Traumurlaub überlebte". Den Abschluss macht Leonora Leitl um 12:00 Uhr mit "Held Hermann" für die 5. bis 7. Schulstufe.

Lesen, Entdecken, Austauschen

Das Buchpicknick soll einen Raum schaffen, der Leser:innen, Familien und Literaturinteressierte gleichermaßen zusammenbringt. Gleichzeitig soll mit diesem Format der lokale Buchhandel unterstützt und gestärkt werden.

Zwischen Bäumen, Geschichten und sommerlicher Parkkulisse können Besucher:innen mit Buchhändler:innen und Autor:innen ins Gespräch kommen, neue Lieblingsbücher entdecken und sich inspirieren lassen.