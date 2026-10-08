China hilft Russland jetzt im Weltraumkrieg

Geheime Tech-Hilfe für den Kreml ist jetzt wohl enthüllt worden.

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Seit Elon Musk Russland den Stecker bei Starlink gezogen hat, hat die russische Armee vor allem im Drohenkrieg erhebliche Schwierigkeiten. Jetzt soll aber ukrainischen Informationen zufolge Peking verstärkt einspringen.

Russland hatte nicht genehmigte Starlink-Terminals direkt genutzt, doch Elon Musk drehte im Februar 2026 den Zugriff für Russland endgültig ab. Ohne das Satellitennetz können unter anderem Aufklärungsdaten (Videos, Fotos, Sensordaten) nicht mehr in Echtzeit in eine Cloud hochgeladen und per KI analysiert werden.

Ohne China kein Krieg

"Wir wissen, dass China an Satelliten arbeitet und überlegt, Russland mit einem ähnlichen System wie Starlink zu unterstützen", so der ukrainische Präsident Selenski gegenüber der "Financial Times".

Putin hatte bereits die Entwicklung von "Rasswet" als Starlink-Alternative angekündigt. Stimmen die Informationen der Ukraine, dann bedeutet dass wieder eine erhebliche Unterstützung Russlands durch China. Experten sind sich einig, dass Russland ohne die Unterstützung Chinas den Krieg nicht mehr weiterführen könnte.

Der ukrainische Präsident forderte zudem die US-Regierung auf, die Starlink-Abdeckung für die Ukraine auszuweiten. Dies solle dem ukrainischen Militär dabei helfen, russische Abschussanlagen für Raketenangriffe zu bekämpfen.