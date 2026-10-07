China schäumt jetzt wegen EU-Plänen

Heftiger Gegenwind aus Peking für die Maßnahmen aus Europa.

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Die EU klopft China jetzt unüberhörbar auf die Finger. Deutschland und Frankreich schieben der Einkaufstour aus der Volksrepublik mit den jüngsten Maßnahmen einen klaren Riegel vor.

Weil Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron die Reißleine ziehen und die europäische Wirtschaft mit einer Blockade-Taktik vor Billig-Importen schützen wollen, giftet Peking jetzt zurück.

Eilverfahren kann Firmen aus EU rauswerfen

"Protektionismus kann die Wettbewerbsfähigkeit nicht steigern" so ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. China warnt auch vor "fatalen Folgen" für die Weltwirtschaft, sollten die Lieferketten gekappt werden.

Ein neues Eilverfahren soll es nämlich der EU ermöglichen, unfaire Handelspartner im Rekordtempo einfach vom europäischen Binnenmarkt auszuschließen. Das hatten Merz und Macron gemeinsam verkündet. Allen ist klar: Diese Wirtschafts-Waffe ist direkt auf China gerichtet. Brisant: EU-Handelskommissar Maros Sefcovic wird morgen und am Freitag in Peking erwartet.