Forscher fanden Alkohol im All

Im Weltraum verbirgt sich mehr als gedacht.

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Schweizer Forscher haben nun einen Sensationsfund im Weltall gemacht. Denn Formen des Alkohols Methanol wurden jetzt bei der Zusammensetzung junger Sterne gefunden.

Ur-Alkohol im Weltraum

Ist Leben außerhalb der Erde möglich? Darauf gibt es keine konkreten Hinweise aber ein Stoff der auf der Erde weit verbreitet ist, wurde bisher nur besonders massereichen Sternen gefunden. Ein internationales Forscherteam unter Schweizer Leitung hat jetzt bei jungen Sternen überraschen viele organische Moleküle, darunter auch Formen des Alkohol Methanol.

Methanol, der einfachste und damit "Ur-Alkohol" ist bei mehr als der Hälfte der untersuchten Sterne aufgetaucht.

die Auswertung der Ergebnisse wird noch Jahre dauern. Ziel der Forscher ist es, die Entstehung gewisser Moleküle zu verstehen, die als mögliche Bausteine des Lebens gelten.