Conchita: Comeback als Todesengel

Unser ESC-Star singt wieder vor Publikum. Von 27. Jänner bis 7. Februar 2027 wird er in "Romeo & Julia – Liebe ist alles“ im Wiener MuseumsQuartier zu sehen sein

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Großer Vorhang auf für unseren Song-Contest-Helden! Tom Neuwirth, den meisten wohl besser bekannt als Conchita Wurst, wirft sich wieder in Schale – und zwar in eine ziemlich düstere. Für das Erfolgs-Musical "Romeo & Julia - Liebe ist alles" verwandelt er sich abermals in den geheimnisvollen Todesengel. Wie der Veranstalter ATG Entertainment mitteilte, wird Neuwirth für insgesamt 15 Termine in Wien auf den Brettern, die die Welt bedeuten, stehen.

Für den Künstler selbst ist das Engagement eine echte Herzensangelegenheit: "Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe", schwärmte Neuwirth in einer Aussendung. "Ich liebe Musik und entdecke das Theater immer mehr als künstlerischen Ausdruck."

Musical-Comeback

Erste Bühnenluft in dieser Rolle hat der Sänger übrigens schon zur Genüge geschnuppert, in Berlin hauchte er dem Todesengel bereits in 12 umjubelten Vorstellungen Leben ein.

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Seit seinem historischen Triumph beim Eurovision Song Contest im Jahr 2014 hat sich im Leben des Ausnahmekünstlers bekanntlich viel getan. Neben drei veröffentlichten Studioalben zog es ihn immer wieder vor die Kamera und auf die Theaterbühne. In Wien feierte er unter anderem als Schauspieler im skurrilen Erfolgsstück "Luziwuzi" große Erfolge, wo er den exzentrischen Erzherzog Ludwig Viktor mimte – den jüngsten Bruder von Kaiser Franz Joseph. Demnächst zeigt er sich zudem im Vampirstreifen "Die Blutgräfin" von seiner schauspielerischen Seite. Nun geht es aber erst einmal zurück ins Musical-Fach!