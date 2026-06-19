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Neuerung

DAS bedeutet der neue grüne Punkt bei WhatsApp

WhatsApp erhält neue Übersetzungs-Funktion - mit DIESEN Sprachen
© getty/whatsapp
WhatsApp führt eine Neuerung ein. Bald zeigt ein grüner Punkt direkt auf dem Profilbild den Online-Status eines Kontaktes an.
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In der neuesten Beta-Version von WhatsApp haben Nutzer eine visuelle Neuerung entdeckt. Laut dem Portal "WaBetaInfo" ist bei ausgewählten Testern, unter anderem in Testmärkten wie den USA und Deutschland, ein grüner Punkt auf dem Profilbild eines Kontaktes zu sehen, sobald dieser aktiv ist.

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Bisher war der Online-Status nur durch einen schriftlichen Hinweis unter dem Namen zu sehen. Das neue User Interface soll die Erfahrung der Nutzer mit der Neuheit klar verbessern.

Neue Anzeige

Aktuell ist die neue Anzeige nur im Bereich der Chat-Informationen zu sehen. Wenn das Profil eines aktiven Gesprächspartners geöffnet wird, zeigt der grüne Punkt direkt die aktuelle Anwesenheit an.

Neben dem grünen Punkt bereiten die Entwickler weitere Änderungen im Kontaktbereich vor. Laut "WaBetaInfo" soll der Bereich umfassend neu gestaltet werden. Die Anzeige des Online-Status soll dabei eine wichtige Rolle in der kompletten App-Struktur übernehmen. Die Neugestaltung soll das Design von Android und iOS vereinheitlichen.

So verbergen Sie den Online-Status:

iOS:

  1. Bei WhatsApp drücken Sie unten rechts auf "Einstellungen"
  2. Wählen Sie den Punkt "Datenschutz"
  3. Gehen Sie nun auf "Zuletzt online/ Online"
  4. Unter "Wer kann sehen, wann ich zuletzt online war" wählen Sie die Option "Niemand"
  5. Bei "Wer kann sehen, ob ich online bin" wählen Sie die Option "Wie bei "Zuletzt online""

Android:

  1. Klicken Sie oben rechts auf die drei Punkte (Menü)
  2. Gehen Sie auf "Einstellungen" und klicken danach auf "Datenschutz"
  3. Tippen Sie auf "Zuletzt online/ Online"
  4. Unter "Wer kann sehen, wann ich zuletzt online war" wählen Sie die Option "Niemand"
  5. Bei "Wer kann sehen, ob ich online bin" wählen Sie die Option "Wie bei "Zuletzt online""

Die neue Anzeige soll sich nach den bestehenden Privatsphäre-Einstellungen der Nutzer orientieren. Wer den eigenen Online-Status verbirgt, wird auch weiterhin diesen nicht anzeigen.

Derzeit befindet sich die Funktion in einer frühen Testphase. Wann die Neuerung flächendeckend veröffentlicht wird, ist derzeit unbekannt.

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