WhatsApp blockiert ab sofort Screenshots

Der beliebte Messenger WhatsApp spendiert seinen Nutzern bald noch mehr Privatsphäre.

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Beim weltweit genutzten Messenger-Dienst WhatsApp steht eine praktische Änderung ins Haus, die auch für Millionen User in Österreich den Chat-Alltag verändern wird. Wie am Donnerstag bekannt wurde, testet die Meta-Tochter derzeit in einer Vorabversion für das iPhone eine Funktion, mit der Textnachrichten zur einmaligen Ansicht verschickt werden können.

Bisher war dieses Feature, bei dem sich Inhalte nach dem Öffnen automatisch zerstören, lediglich für Fotos, Videos und Sprachnachrichten verfügbar. Um wichtige Texte zu schützen, mussten Nutzer bislang zu einem Trick greifen und die Zeilen als Bildunterschrift an ein Einmal-Foto hängen. Dieser Umweg wird durch das neue Update bald komplett überflüssig.

Sende-Button bekommt geheimes Menü

Die Bedienung des neuen Features ist denkbar einfach gestaltet. Um eine selbstlöschende Nachricht zu verfassen, müssen User vor dem Abschicken lediglich länger auf den Sende-Button drücken. Daraufhin öffnet sich auf dem Bildschirm ein verstecktes Menü, in dem die Option für das einmalige Ansehen ausgewählt werden kann.

Sobald der Empfänger die Nachricht öffnet und den Chat wieder verlässt, wird der Text unwiderruflich gelöscht. Damit schließt der Messenger eine langjährige Lücke in seinem aktuellen Sicherheitskonzept und erweitert die bestehenden Funktionen rund um den Datenschutz im digitalen Alltag.

Screenshots sind automatisch blockiert

© Getty Images

Um den Schutz der Privatsphäre zu garantieren, sperrt WhatsApp bei diesen speziellen Mitteilungen sowohl Bildschirmfotos als auch Bildschirmvideos. Ein Kopieren, Weiterleiten oder Speichern der Zeilen ist technisch ebenfalls nicht möglich. Die Entwickler betonen jedoch, dass ein Restrisiko zur Weiterverbreitung nie ganz ausgeschlossen werden kann, da der Bildschirm natürlich weiterhin mit einem zweiten Smartphone abfotografiert werden könnte. Wann genau die Funktion nach der aktuellen Testphase für alle Nutzer weltweit freigeschaltet wird, ist derzeit noch offen.