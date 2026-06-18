NATO rüstet Ukraine mit Putins Geld auf

Die Ukraine erhält von der NATO eine Milliardenzusage für Militärhilfe. Die Finanzierung erfolgt durch den Erlös aus eingefrorenen russischen Vermögen.

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Die Ukraine hat nach eigenen Angaben umfangreiche neue Zusagen für Militärhilfe in Milliardenhöhe für ihren Abwehrkampf gegen Russland bekommen. Bei einem von Deutschland und Großbritannien geleiteten Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel wurden rund eine Milliarde Dollar (900 Mio. Euro) für die Finanzierung von US-Rüstungsgütern zugunsten der Ukraine zugesagt, wie Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow in einer anschließenden Pressekonferenz sagte.

Zudem sei Unterstützung für weitreichende Artilleriesysteme sowie für die Produktion von Drohnen und Raketen angekündigt worden, sagte er. Allein die Niederlande hätten Unterstützung für mehr als 700 Marschflugkörper versprochen.

"Die vollständigen Auswirkungen und die gesamte Bedeutung dieser Zusagen werden wir erst in einigen Stunden überblicken können, weil heute wirklich sehr viele unterschiedliche Ankündigungen gemacht wurden", sagte Fedorow. Schon jetzt sehe man jedoch, dass sich das Gesamtvolumen auf etwa vier Milliarden Dollar belaufen dürfte - möglicherweise sogar mehr.

"Russland greift uns jeden Tag an"

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj, der an dem NATO-Treffen teilnahm, unter anderem die unzureichende Finanzierung für neue Robotersysteme und weitreichende Artilleriemunition durch die Partnerstaaten beklagt. Er rief die Partner zudem auf, Unterstützungszusagen nicht für den NATO-Gipfel in knapp drei Wochen aufzuheben. "Russland greift uns jeden Tag an", sagte er in Brüssel.

London liefert Ukraine 150.00 Drohnen bis Jahresende

Das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe wurde vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius und seinem britischen Kollegen Dan Jarvis geleitet. Pistorius hatte bereits in der Früh angekündigt, dass sich Deutschland mit 200 Millionen Dollar an der Beschaffung von Patriot-Abfangflugkörpern über das sogenannte Purl-Programm beteiligen will. Die Initiative sieht vor, dass in den USA hergestellte Munition und Waffen an die europäischen Verbündeten und Kanada verkauft werden - und diese sie dann der Ukraine zur Verfügung stellen.

Großbritannien will der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen liefern - hinzu kommen 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme. Das kündigte Verteidigungsminister Jarvis an. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nahm teil. Finanziert wird das gut 750 Millionen Pfund (rund 865 Millionen Euro) schwere Paket durch den Erlös aus eingefrorenen russischen Vermögen.