DAS sind die 10 reichsten Menschen der Welt

Eine aktuelle Auswertung zeigt: Die zehn reichsten Milliardäre der Welt besitzen zusammen fast 2,8 Billionen Euro.

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Das zeigt die aktuelle Aufstellung des US-Finanzdienstes Bloomberg.

An der Spitze thront Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk mit rund 925 Milliarden Euro. Sein Vermögen ist allein seit Jahresbeginn um etwa 374 Milliarden Euro explodiert, was einem Plus von 68 Prozent entspricht. Haupttreiber dieser Entwicklung ist SpaceX: Das Raumfahrt- und KI-Unternehmen ging im Juni an die Börse und wurde dabei mit rund 1,6 Billionen Euro bewertet.

Der Zweitplatzierte, Google-Mitgründer Larry Page, besitzt mit rund 264 Milliarden Euro nicht einmal ein Drittel von Musks Vermögen.

© AP

Dahinter folgen Amazon-Gründer Jeff Bezos mit 246 Milliarden Euro und Sergey Brin von Google mit 245 Milliarden Euro. Meta-Gründer Mark Zuckerberg belegt mit rund 233 Milliarden Euro Platz fünf und legte seit Jahresbeginn um etwa 26 Milliarden Euro zu.

Jeff Bezos © APA/AFP/KENT NISHIMURA

Sergey Brin © Getty Images

Mark Zuckerberg © EPA

Elon Musk führt die Milliardäre

Als größter Aufsteiger der Top 10 zeichnet sich Michael Dell aus. Sein Vermögen schoss im Jahr 2026 um rund 105 Milliarden Euro nach oben, was einem Zuwachs von 84 Prozent entspricht. Grund dafür ist vor allem der anhaltende KI-Boom und die hohe Nachfrage nach KI-Servern, weshalb der Konzern seine Umsatzprognose kräftig anheben konnte. Auch Nvidia-Chef Jensen Huang profitiert stark vom KI-Hunger der Tech-Konzerne; sein Vermögen wuchs auf etwa 176 Milliarden Euro an.

Michael Dell © APA/AFP/ALEX WROBLEWSKI

Jensen Huang © EPA

KI-Boom bringt massive Gewinne

Allerdings verlief das Jahr nicht für alle erfolgreich. Als größter Verlierer der Top 10 verzeichnet Oracle-Gründer Larry Ellison einen Rückgang seines Vermögens um rund 48 Milliarden Euro auf nunmehr 172 Milliarden Euro. Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer liegt mit etwa 163 Milliarden Euro auf dem neunten Rang und konnte seit Jahresbeginn rund 13 Milliarden Euro dazugewinnen. Warren Buffett verlor hingegen rund 7 Milliarden Euro und landet auf Platz zehn. Seine Berkshire-Aktien entwickelten sich schwächer als viele Tech-Werte, zudem verschenkte er erneut Aktien für wohltätige Zwecke.

Elon Musk (55, u. a. SpaceX, Tesla, X) ca. 925 Mrd. Euro+374 Mrd. Euro (+68 %) Larry Page (53, Google/Alphabet)ca. 264 Mrd. Euro+25 Mrd. Euro (+10 %) Jeff Bezos (62, u. a. Amazon, Blue Origin)ca. 246 Mrd. Euro+21 Mrd. Euro (+9 %) Sergey Brin (53, Google/Alphabet)ca. 245 Mrd. Euro+23 Mrd. Euro (+10 %) Mark Zuckerberg (42, Meta)ca. 233 Mrd. Euro+26 Mrd. Euro (+12 %) Michael Dell (61, Dell Technologies)ca. 229 Mrd. Euro+105 Mrd. Euro (+84 %) Jensen Huang (63, Nvidia)ca. 176 Mrd. Euro+39 Mrd. Euro (+29 %) Larry Ellison (82, Oracle)ca. 172 Mrd. Euro−48 Mrd. Euro (−22 %) Steve Ballmer (70, Microsoft)ca. 163 Mrd. Euro+13 Mrd. Euro (+9 %) Warren Buffett (96, Berkshire Hathaway)ca. 127 Mrd. Euro−7 Mrd. Euro (−5 %)

Larry Ellison © AFP/Getty

Steve Ballmer © Getty

Warren Buffet © APA/AFP/YURI GRIPAS

Einige Milliardäre verzeichnen deutliche Rückgänge

Auffällig bleibt zudem die Geschlechterverteilung: Unter den zehn reichsten Menschen der Welt befindet sich keine einzige Frau. Erst auf Platz 14 folgt mit Walmart-Erbin Alice Walton die erste Frau – mit rund 117 Milliarden Euro.