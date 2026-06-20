Das war die 9. WM-Nacht

Einen Tag nach Mexiko hat sich mit den USA auch ein zweiter Gastgeber der laufenden Fußball-WM vorzeitig den Aufstieg ins Sechzehntelfinale gesichert.

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Die US-Amerikaner gewannen mit einem 2:0 gegen Australien, wie schon die Mexikaner, auch ihr zweites Gruppenspiel. Paraguay besiegelte das Aus der Türkei mit einem 1:0-Zittersieg. Ausgeschieden ist auch schon Haiti nach einem 0:3 gegen Brasilien in Pool C. Punktgleich dahinter liegt Marokko nach einem 1:0 gegen Schottland.

Die von Mauricio Pochettino gecoachten US-Amerikaner gaben sich vor 66.925 Zuschauern in Seattle trotz des Fehlens des angeschlagenen Leistungsträgers Christian Pulisic keine Blöße. Ein Eigentor von Cameron Burgess (11.) sowie ein Kopfballtreffer von Alex Freeman (43.) ließen das Heimteam neuerlich jubeln. Für die "Socceroos" geht es in einer Woche gegen Paraguay ums Weiterkommen, beide Teams halten bei drei Punkten. Paraguay freute sich in San Francisco dank eines frühen Treffers von Matias Galarza (2.) über ein Erfolgserlebnis. Ein Ausschluss von Miguel Almiron (45.+3) fiel nicht ins Gewicht.

In Philadelphia trugen sich für Brasilien der in die Startelf gerückte Stürmer Matheus Cunha (23., 36.) sowie Vinicius Junior (45.+3) in die Schützenliste ein. Die "Selecao" hält als Tabellenführer wie Marokko bei vier Punkten. Schottland ist einen Zähler dahinter Dritter. Marokko schaffte ebenfalls im zweiten Anlauf den ersten Sieg. Spielentscheidend war in Boston das schnellste Tor im laufenden Turnier. Ismael Saibari traf für den WM-2022-Halbfinalisten vor 64.146 Fans schon nach etwas mehr als einer Minute.

Schottland - Marokko 0:1

+++ HIER der Spielbericht zu Schottland gegen Marokko +++

Video zum Thema Highlights: Schottland vs. Marokko © ORF

Brasilien - Haiti 3:0

+++ HIER der Spielbericht zu Brasilien gegen Haiti +++

Video zum Thema Highlights: Brasilien vs. Haiti © ORF

Türkei - Paraguay 0:1

+++ HIER der Spielbericht zu Schottland gegen Marokko +++