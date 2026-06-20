US-Boys lösen Erdbeben in Seattle aus

Die USA befinden sich nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel endgültig im WM-Fieber, was am Freitag auch in Seattle zu spüren war.

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Das US-Nationalteam steht nach dem 2:0-Sieg gegen Australien bereits vorzeitig im Sechzehntelfinale der Heim-WM. In Seattle, wo das Spiel stattfand, rasteten die Fans richtig aus.

Denn schon wieder sorgte das legendäre Heimstadion der Seattle Seahawks für eine ganz besondere Atmosphäre. Nach dem zweiten Tor der Nationalmannschaft wurde sogar ein leichtes Erdbeben rund um die Arena verzeichnet.

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Und das ausgerechnet vor den Augen der Seahawks-Super-Bowl-Sieger Russell Wilson und Marshawn Lynch. Letzterer musste sich dabei, wie in einer verkehrten Welt fühlen. In seiner Heimat besucht er ein Fußballspiel, vor einigen Tagen war er noch in Wien bei einem Football-Spiel der Vienna Vikings zu Gast.

Schon mehrere Fan-Beben in Seattle

Doch "Beastmode" war es auch, der das Gefühl eines Erdbebens im Stadion von Seattle bestens kennt. Denn er war es selbst, der mit einem seiner gefürchteten Läufe als Running Back in der NFL für ein von den Fans ausgelöstes Erdbeben verantwortlich war.

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Auch im vergangenen Winter bebte die Erde in Seattle, damals lief Rashid Shaheed im Play-off nach einem Return zu einem Touchdown. Nun hoffen allerdings alle US-Fans, dass das Nationalteam noch an weiteren Orten für Erdbeben sorgen wird.