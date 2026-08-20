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Def-Leppard-Star hat wieder Krebs!

SR
von
© Getty Images for Live Nation Las Vegas
Schock für Def-Leppard-Fans: Gitarrist Vivian Campbell kämpft erneut gegen den Krebs. Seine Stammzelltransplantation hat nicht den erhofften Erfolg gebracht.
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Seit 2013 kämpft Campbell gegen ein Hodgkin-Lymphom, eine Krebserkrankung des Lymphsystems. Im Januar 2025 erhielt der Musiker eine Transplantation von Stammzellen eines Spenders.

Zunächst schien die Behandlung erfolgreich zu sein. Doch nun folgte die bittere Nachricht. In einem Radio-Interview erklärte Campbell: "Leider hat sie nicht angeschlagen. Der Krebs ist zurückgekehrt."

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Er fürchtete um sein Leben

Besonders dramatisch war die Situation für den Rockmusiker Ende 2023. Sein Gesundheitszustand hatte sich damals offenbar schnell verschlechtert.

"Im Winter 2023 bekam ich große Angst vor dem, was passierte", berichtete Campbell. Damals sei ihm klar geworden, dass er eine Spendertransplantation brauche. "Es war meine einzige Überlebenschance."

Trotz Krebs weiter auf der Bühne

© Getty Images for Live Nation Las Vegas

Aufgeben will der 63-Jährige trotzdem nicht. Erst vor wenigen Wochen stand Campbell mit Def Leppard beim Wacken-Festival in Schleswig-Holstein auf der Bühne.

Auch künftig will er weiter Musik machen. "Ich werde ganz sicher nicht langsamer machen", sagte der Gitarrist. Die Arbeit gebe ihm Lebenssinn und etwas, worauf er sich jeden Morgen freuen könne.

Neue Behandlung in Aussicht

Campbell befindet sich weiterhin in medizinischer Behandlung. Nach seinen eigenen Angaben könnte in den kommenden Jahren eine weitere Transplantation notwendig werden – diesmal möglicherweise mit einem anderen Spender.

Trotz der erneuten Erkrankung blickt der Musiker nach vorne. Seine Botschaft lautet: "Das Leben ist zum Leben da."

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