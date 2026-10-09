Konzeptionswoche
Eltern aufgepasst: Neue Kindergarten-Regel in Wien
Wien. Ab dem kommenden Jahr schließen alle städtischen Kindergärten und Horte in Wien im Sommer für eine Woche – wahlweise in der letzten oder vorletzten Ferienwoche –, um den Teams Zeit für die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung zu geben. Bei dringendem Bedarf stellt die Stadt einen Ersatzplatz an einem anderen Standort bereit, wie "ORF Wien" berichtet.
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Neue Kindergartenreform
Diese Konzeptionswoche ist Teil der neuen Kindergartenreform im Regierungsabkommen, zu der auch kleinere Gruppen und das Aufbrechen der Sprachcluster durch veränderte Gruppenzusammensetzung gehören.
Mit diesen Maßnahmen soll die pädagogische Qualität in Wiens Kindergärten nachhaltig gesteigert werden.
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