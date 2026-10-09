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Konzeptionswoche

Eltern aufgepasst: Neue Kindergarten-Regel in Wien

Gerhard Kopcsa
von
Kindergarten
© Getty Images (Symbolbild)
Ab kommenden Jahr sollen alle städtischen Kindergärten und Horte im Sommer eine Woche lang geschlossen bleiben, um Teams Zeit für die Vorbereitung zu geben.
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Wien. Ab dem kommenden Jahr schließen alle städtischen Kindergärten und Horte in Wien im Sommer für eine Woche – wahlweise in der letzten oder vorletzten Ferienwoche –, um den Teams Zeit für die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung zu geben. Bei dringendem Bedarf stellt die Stadt einen Ersatzplatz an einem anderen Standort bereit, wie "ORF Wien" berichtet.

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Neue Kindergartenreform

Diese Konzeptionswoche ist Teil der neuen Kindergartenreform im Regierungsabkommen, zu der auch kleinere Gruppen und das Aufbrechen der Sprachcluster durch veränderte Gruppenzusammensetzung gehören.

Mit diesen Maßnahmen soll die pädagogische Qualität in Wiens Kindergärten nachhaltig gesteigert werden.

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