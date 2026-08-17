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Film Festival

Endspurt am Rathausplatz mit Woche der Highlights

Sängerin mit langen blonden Haaren singt auf einer Bühne beim Musikfestival mit Mikrofon.
© Getty Images
Ob Laufey, Faust oder Christina Aguilera - wer das Open-Air-Kino in der Wiener City noch einmal erleben möchte, sollte sich beeilen! Das Film Festival läuft nämlich nur noch bis inklusive 6. September.
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Das beliebte Film Festival am Rathausplatz lockt noch drei Wochen lang mit freiem Eintritt, Kulinarik aus aller Welt und großen Musikmomenten unter freiem Himmel. Zum Wochenstart steht die modern interpretierte Liebesgeschichte "Orphea In Love" auf dem Programm, während am Dienstag die Volksoper Wien mit der märchenhaften Operette "Aschenbrödels Traum" für Gänsehaut sorgt. Wer auf Jazz steht, kommt am Mittwoch voll auf seine Kosten - dann nämlich wird Jazz-Legende Miles Davis zu seinem 100. Geburtstag gebührend gefeiert, ehe am Donnerstag Laufey gemeinsam mit dem Los Angeles Philharmonic die magische Atmosphäre der Hollywood Bowl nach Wien bringt.

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Hochkarätig weiter geht es ins Wochenende: Am Freitag flimmert die spektakuläre "Yellow Coins Gala" mit internationalen Stars wie Christina Aguilera, G-Dragon, Stray Kids und A$AP Rocky über die Großleinwand. Der Samstag gehört niemand Geringeres als den Imagine Dragons, die ihre größten Hits gemeinsam mit einem über 50-köpfigen Orchester auf die Bühne bringen. Den Schlusspunkt der Woche setzt am Sonntag die Wiener Staatsoper mit Gounods "Faust", einer eindrucksvollen Produktion zwischen Liebesdrama, Jugendsehnsucht und gesellschaftlicher Kritik.

Wichtig zu wissen: Das Film Festival findet trotz Wind und Regen statt, die Vorführungen werden ebenso wie das gastronomische Angebot also auch bei Schlechtwetter durchgeführt. Nur bei starken Unwettern, insbesondere bei Gewitter oder Hagel, muss das Gelände aus Sicherheitsgründen geräumt werden. In diesem Fall werden Besucher online sowie vom Sicherheitspersonal vor Ort entsprechend informiert.

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