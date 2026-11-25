Wer in Österreich körperlich hart arbeitet, zahlt oft einen bitteren Preis. Eine neue Studie der Arbeiterkammer (AK) Wien schlägt jetzt in politisch brisanten Zeiten Alarm.

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Jahrzehntelang in die Pensionskasse einzahlen, bei Wind und Wetter auf der Baustelle stehen oder schwere Lasten schleppen: So sieht der Lebensalltag vieler Arbeiter in Österreich aus.

Für zehntausende Menschen in Österreich endet das aber nicht in der wohlverdienten Pension. Wie dramatisch die Lage wirklich ist, zeigt jetzt aktuelle Zahlen der Arbeiterkammer Wien, die von OGM durchgeführt wurde mit 912.000 Befragten.

Das Ergebnis lässt aufhorchen: Wer wenig verdient und körperlich hart arbeitet, hat deutlich schlechtere Karten, das Pensionsalter überhaupt gesund zu erreichen.

Jeder Achte stirbt vor dem 65. Geburtstag

Besonders hart trifft es männliche Arbeiter im untersten Einkommensviertel. Laut den Daten der AK stirbt fast jeder Achte in dieser Gruppe noch vor seinem 65. Geburtstag. Während andere also gerade erst ihre Pensionsfeier planen, ist für diese Menschen das Leben bereits vorbei.

Doch selbst für jene, die es bis zum Stichtag schaffen, sieht die Realität alles andere als rosig aus. Von 100 Arbeitern aus dieser Gruppe sind am 65. Geburtstag nur noch 64 gesundheitlich überhaupt in der Lage zu arbeiten. Der Rest ist durch die jahrzehntelange Schufterei bereits körperlich am Ende, chronisch krank oder in Invaliditätspension.

Besonders hart trifft es demnach den Hochbau. Dort sind mit 65 nur noch knapp 68 Prozent der Männer erwerbsfähig. Rund 21 Prozent sind erwerbsunfähig, gut elf Prozent sterben vor ihrem 65. Geburtstag.

Bei Frauen zeigt Reinigungsbranche ein alarmierendes Bild. Dort erreichen nur 73 Prozent das Alter von 65 Jahren erwerbsfähig.

Johannes Klotz zieht auch den Vergleich mit den Angestellten im Büro. "Ein 60-jähriger Arbeiter ist gesundheitlich in etwa so beieinander wie ein 65-jähriger Angestellter."

AK gegen höheres Pensionsalter

Die Arbeiterkammer lehnt eine pauschale Anhebung des gesetzlichen Pensionsalters auf 67 ab. "Die entscheidende Frage ist: Wie können wir mit gezielten sozialpolitischen Maßnahmen erreichen, dass die Menschen bis 65 einen gesunden Arbeitsplatz haben?", sagt Wolfgang Panhölzl, Leiter der Abteilung Sozialversicherung der AK Wien.

Stattdessen brauche es ein System, das Betrieben Anreize gibt, ältere Beschäftigte einzustellen und länger im Job zu halten. Dazu kommen altersgerechte Arbeitsplätze und mehr Schutz vor arbeitsbedingten Erkrankungen. Wer durch seine Arbeit krank wird, soll laut AK früher und ohne hohe Abschläge in Pension gehen können.