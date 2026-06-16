Frankreich startet Titel-Mission gegen Senegal

Mit großen Hoffnungen versehen beginnt Frankreich Dienstagabend (21.00 Uhr) in Gruppe I seine Fußball-WM-Kampagne. Der Vizeweltmeister trifft im Stadion von East Rutherford angeführt von Kapitän Kylian Mbappe auf Senegal.

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Die WM-Reise des französischen Mitfavoriten startet am Dienstag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) somit in jener Arena, wo am 19. Juli auch das Finale stattfindet.

Mbappe sowie Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise sollen den Favoritenstatus Frankreichs untermauern und die Senegalesen schwindlig spielen. Ziel ist es, dem nach dem Turnier scheidenden Teamchef Didier Deschamps einen erfolgreichen WM-Auftakt zu bescheren.

Mbappe gibt Versprechen ab

"Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist der WM-Sieg. Denn er liebt es, zu gewinnen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass er die beste WM aller Zeiten erlebt", versprach Mbappe. Die 1:2-Testspielpleite gegen die Elfenbeinküste Anfang Juni sollte allerdings Warnung genug für "Les Bleus" sein, De- statt Hochmut walten zu lassen.

Der Senegal indes möchte den Coup von 2002 wiederholen, als die Westafrikaner den damals amtierenden französischen Weltmeister im ersten Spiel 1:0 besiegten. Der ansprechend besetzten Offensive um Sadio Mane ist einiges zuzutrauen. Zudem will die Mannschaft von Trainer Pape Thiaw nach dem Desaster rund um den aberkannten Afrika-Cup-Titel nun für positive Schlagzeilen sorgen.