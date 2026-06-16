Haaland plant Tor-Gala beim WM-Premiere

Das norwegische Team bestreitet seine erste WM seit 28 Jahren.

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Goalgetter Haaland und Kapitän Martin Ödegaard sollen die Skandinavier, die eine makellose Qualifikation gespielt und Italien zweimal besiegt haben, in die K.o.-Phase führen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen den Irak ist die Truppe von Coach Stale Solbakken klarer Favorit.

Haaland zeigte sich laut Solbakken bereits im Training in prächtiger Torlaune. Ödegaard, der in dieser Saison immer wieder angeschlagen war, ist fit fürs Turnier. "Ich hatte ein paar Probleme, aber jetzt geht es mir gut", erklärte der Arsenal-Spieler.

Marathon-Quali für den Irak

Der Gegner gehört zu den großen Unbekannten bei dieser WM. Der Irak durchlief die längste Qualifikation aller 48 WM-Nationen und sicherte sich erst Anfang April sein Ticket. Das Team von Trainer Graham Arnold bestreitet nach 40 Jahren seine zweite WM.

"Ich bin wirklich stolz auf das, was wir als Team erreicht haben", sagte Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari. "Wir sind in einer Gruppe mit großen Stars, die in starken Ligen spielen", war dem 28-Jährigen, der in Schweden geboren wurde, bewusst. Die "Löwen von Mesopotamien" wollen nun die eine oder andere Überraschung schaffen.