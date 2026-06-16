TV
E-Paper
Sport

Mi., 0 Uhr

Haaland plant Tor-Gala beim WM-Premiere

OR
von
© Getty
Das norwegische Team bestreitet seine erste WM seit 28 Jahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Goalgetter Haaland und Kapitän Martin Ödegaard sollen die Skandinavier, die eine makellose Qualifikation gespielt und Italien zweimal besiegt haben, in die K.o.-Phase führen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 0 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) gegen den Irak ist die Truppe von Coach Stale Solbakken klarer Favorit.

Auch interessant

Argentinien wohnt in Billig-Bunker: Messi hat Zimmer 202

Jordanien-Trainer plant gegen ÖFB nächste asiatische WM-Sensaton

Haaland zeigte sich laut Solbakken bereits im Training in prächtiger Torlaune. Ödegaard, der in dieser Saison immer wieder angeschlagen war, ist fit fürs Turnier. "Ich hatte ein paar Probleme, aber jetzt geht es mir gut", erklärte der Arsenal-Spieler.

Marathon-Quali für den Irak

Der Gegner gehört zu den großen Unbekannten bei dieser WM. Der Irak durchlief die längste Qualifikation aller 48 WM-Nationen und sicherte sich erst Anfang April sein Ticket. Das Team von Trainer Graham Arnold bestreitet nach 40 Jahren seine zweite WM.

"Ich bin wirklich stolz auf das, was wir als Team erreicht haben", sagte Mittelfeldspieler Amir Al-Ammari. "Wir sind in einer Gruppe mit großen Stars, die in starken Ligen spielen", war dem 28-Jährigen, der in Schweden geboren wurde, bewusst. Die "Löwen von Mesopotamien" wollen nun die eine oder andere Überraschung schaffen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fix: FIFA darf Iran-Flagge verbieten

Frankreich startet Titel-Mission gegen Senegal

Argentinien wohnt in Billig-Bunker: Messi hat Zimmer 202

Haaland plant Tor-Gala beim WM-Premiere

Argentinien setzt gegen Algerien auf Lionel Messi

1:1 - Saudi-Sensation gegen Uruguay

Proteste & Pfiffe gegen Iran bei WM-Auftakt in LA

Belgien Ägypten

ServusTV-Star darf nicht mehr ins WM-Studio

Rassismus-Eklat um WM-Schiedsrichter: FIFA reagiert