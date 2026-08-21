Frequency: 383-mal versorgt, null Drama

Petrus zeigte sich beim FM4 Frequency Festival in St. Pölten von seiner garstigen Seite – doch weder Wolkenbruch noch Wetterchaos konnten der guten Stimmung etwas anhaben. Die Einsatzkräfte ziehen trotz Regengüssen zum Auftakt ein zufriedenes Fazit: Das angekündigte Unwetter hielt sich in Grenzen, der Festivalverlauf blieb bislang ruhig.

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Festivalbesucher im Rahmen des 'Frequency 2026' © APA/FLORIAN WIESER

Schon am Donnerstagabend zog das Rote Kreuz eine erste Bilanz: 310 Personen wurden bis zur Nacht versorgt, 24 mussten ins Krankenhaus gebracht werden. "Die meisten Patientinnen und Patienten suchten aufgrund kleinerer Verletzungen oder kreislaufbedingter Beschwerden die Sanitätsstationen auf", hieß es da. Größere Zwischenfälle? Fehlanzeige.

Bühnenfieber. Die Zahlen wuchsen über Nacht weiter: Bis Freitagvormittag hatte das Rote Kreuz bereits 383 Menschen betreut, in 31 Fällen war ein Spitalstransport nötig. Sebastian Frank, Geschäftsführer der Bezirksstelle St. Pölten, bestätigt gegenüber der APA: Auch am zweiten Tag keine dramatischen Vorfälle, nur die üblichen kleinen Blessuren und Kreislaufprobleme, wie sie bei Festivals dazugehören.

Auch die Polizei zeigt sich entspannt. St. Pöltens Stadtpolizeikommandant Franz Bäuchler spricht von einem bisher ruhigen Verlauf – und lobt die Festivalbesucher als "angenehmes Publikum". Zara Larsson und Lorde sorgten bereits am Donnerstag für Gänsehautmomente und zogen die Massen vor die Bühne.

Headliner-Alarm. Doch der Freitag hat noch eine ganz andere Nummer im Programm: Sido, Paul Kalkbrenner und Tom Odell entern die Bühne und versprechen ein Feuerwerk an Musik-Genres – von deutschem Rap über Electro bis Singer-Songwriter. Die Regenschauer, die auch für Freitag angekündigt wurden, dürften daran wenig ändern. Frequency-Fans lassen sich von ein bisschen Nässe schließlich nicht die Laune verderben.

Ein Blick in die Zukunft gab es obendrein: Für die nächstjährige Ausgabe wurden bereits Cro, Tokio Hotel und AnnenMayKantereit angekündigt – Vorfreude garantiert.

Fazit: Regen hin oder her – das Frequency Festival rockt St. Pölten, die Einsatzkräfte behalten die Lage im Griff, und die Besucher feiern trotz nasser Füße bis in die Nacht.