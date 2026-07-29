Liam Paynes Freundin lässt Liebes-Tattoo entfernen

Knapp zwei Jahre nach dem Tod von One-Direction-Star Liam Payne (†31) sorgt seine ehemalige Freundin Kate Cassidy (27) mit einem emotionalen Schritt für Aufsehen. Die Influencerin lässt eines ihrer Liam-Tattoos entfernen.

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Auf Instagram zeigte Kate Cassidy ihren Fans, wie das kleine "444"-Tattoo auf ihrer Hand mit einem Laser entfernt wird. Die Zahl hatte für sie und Liam Payne eine ganz besondere Bedeutung und galt als ihre gemeinsame "Engelszahl". Entsprechend überrascht waren viele Fans, als sie den Eingriff öffentlich machte.

© Instagram / Kateecass

Doch von einem endgültigen Abschied kann keine Rede sein. Kate erklärte, dass einige ihrer Erinnerungs-Tattoos handwerklich nicht so gelungen seien, wie sie es sich gewünscht habe. Deshalb lasse sie diese nun entfernen, um sie anschließend in besserer Qualität neu stechen zu lassen.

Neben der "444" trägt die 27-Jährige noch mehrere weitere Tätowierungen, die an den Sänger erinnern. Dazu gehören die Initialen "LP" am Handgelenk, Engelsflügel auf den Fingern, eine verwelkte Rose am Daumen sowie eine einzelne "4" am Ringfinger. Die Motive ließ sie sich nach Liams Tod stechen, um ihre Verbundenheit mit ihm für immer festzuhalten.

Große Liebe bis zur Tragödie

Kate Cassidy und Liam Payne lernten sich 2022 kennen, als sie in einer Bar in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina arbeitete. Aus einer zufälligen Begegnung entwickelte sich rasch eine Beziehung. Payne soll seinen Aufenthalt sogar mehrfach verlängert haben, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. In den folgenden zwei Jahren galten die beiden als glückliches Paar.

Dieses gemeinsame Glück endete am 16. Oktober 2024 auf tragische Weise. Liam Payne stürzte in Buenos Aires von einem Hotelbalkon und starb im Alter von nur 31 Jahren. Ermittlungen ergaben, dass er zum Zeitpunkt des Unglücks unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden hatte.

Erinnerung bleibt bestehen

© Instagram / Kateecass

Auch heute spricht Kate Cassidy immer wieder offen über ihre Trauer und teilt Erinnerungen an den verstorbenen Sänger mit ihren Followern. Die Tattoo-Entfernung bedeutet daher keinen Schlussstrich – vielmehr möchte sie die besonderen Motive künftig in einer schöneren und dauerhaft würdigen Form auf ihrer Haut tragen.