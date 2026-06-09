Fuchs aus Not gerettet

Dramatischer Tierrettungs-Einsatz am Dienstag in Mödling.

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Ein Fuchs hatte sich in einen Hausgarten verirrt – und war dann in einen Lichtschacht gestürzt. Alleine herauskommen? Keine Chance!

Happy End

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte rasch aus. Zwei Feuerwehrleute stiegen mit Spezialhandschuhen durch ein Fenster in den Schacht – und sicherten das sichtlich erschöpfte Tier. Der Fuchs wurde in einen Tierrettungskorb gesetzt und anschließend im nahen Waldstück wieder in die Freiheit entlassen. Happy End für den kleinen Ausreißer!