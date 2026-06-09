TV
Radio
E-Paper
Österreich

Rührende Hilfe

Fuchs aus Not gerettet

Fuchs in Not.
© FF Mödling
Dramatischer Tierrettungs-Einsatz am Dienstag in Mödling.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein Fuchs hatte sich in einen Hausgarten verirrt – und war dann in einen Lichtschacht gestürzt. Alleine herauskommen? Keine Chance!

Happy End

Die Freiwillige Feuerwehr Mödling rückte rasch aus. Zwei Feuerwehrleute stiegen mit Spezialhandschuhen durch ein Fenster in den Schacht – und sicherten das sichtlich erschöpfte Tier. Der Fuchs wurde in einen Tierrettungskorb gesetzt und anschließend im nahen Waldstück wieder in die Freiheit entlassen. Happy End für den kleinen Ausreißer!

Auch interessant

Supercomputer: Österreich fällt plötzlich zurück

Ananas mit Chili? Warum "Fricy" der größte Foodtrend für den Sommer 2026 ist

Krankl kickt mit Elefant in Schönbrunn

Vierfache Wirkung! Der "Farmer's Walk" zählt zu den effektivsten Fitness-Übungen

Weißer Hai im Mittelmeer gesichtet

In Sicherheit.
Gerettet! © FF Mödling

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Wohnungsmieten St. Pöltens weiter erschwinglich

Vogel verursacht Brand  in Ebreichsdorf

Lebensmittel: NÖ in Supermarkt-Hand

Zug erfasst Familienauto: Kleinkind verliert beide Eltern

Stadtbad Pöchlarn feierlich eröffnet

Mikl-Leitner wettert gegen Schumanns "Zettelwirtschaft"

Gärtnern macht gesund!

Wohnbau-Paket: 185 Millionen für NÖ

Die Ästhetik des Industriemülls: Sochurek

Mostviertel lockt mit Wander-Geheimtipps