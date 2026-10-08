Gescheiterte Hinrichtung: Das waren die ersten Worte von Christa Pike

Eine Woche nach der gescheiterten Hinrichtung im US-Bundesstaat Tennessee haben Anwälte am Mittwoch über den Gesundheitszustand der zum Tode verurteilten US-Amerikanerin Christa Pike informiert.

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"Wo bin ich und wer seid ihr?" Das sollen die ersten Worte von Christa Pike gewesen sein, nachdem die zum Tode verurteilte US-Amerikanerin nach einer gescheiterten Hinrichtung wieder aufgewacht war. Eine Woche nach dem Vorfall informierten ihre Anwälte in Tennessee über ihren aktuellen Gesundheitszustand.

Die 50-Jährige sei weiterhin "kognitiv immer noch sehr verwirrt", erklärte ihr Anwalt Randy Spivey am Mittwoch nach einer Gerichtsverhandlung in Nashville. Gleichzeitig sei Pike sich darüber im Klaren, dass der Staat versucht habe, sie hinzurichten.

Nach Angaben ihrer Anwälte hat Pike ein Blutgerinnsel in einem Arm und kann derzeit keinen ihrer beiden Arme bewegen. "Wir wissen nicht, ob und inwieweit sie die Funktion ihrer Arme wiedererlangen wird", sagte Spivey. Zudem leide sie an einer Lungenentzündung und werde künstlich ernährt. Bis Dienstag habe sie weder mit ihren Anwälten noch mit ihrem medizinischen Betreuungsteam kommunizieren können. Sie könne derzeit nur "in begrenztem Umfang sprechen".

Anwälte gingen zunächst von Hirntod aus

Dass Pike überhaupt wieder das Bewusstsein erlangte, habe ihre Anwälte überrascht. "Am Montagabend gingen wir davon aus, dass Christa hirntot war, und dass die lebenserhaltenden Maßnahmen am nächsten Tag abgeschaltet werden würden", sagte Spivey. Stattdessen sei sie zur Überraschung aller aufgewacht und habe begonnen zu sprechen.

Unterdessen ordnete Richterin I'Ashea Myles an, Beweismittel im Zusammenhang mit der gescheiterten Hinrichtung zu sichern. Diese könnten relevant werden, sollte Pike eine künftige Hinrichtung anfechten müssen. Nach Einschätzung der "New York Times" könnte dabei auch ihr weiterer Gesundheitszustand eine wichtige Rolle spielen.

Zwei Dosen Pentobarbital verabreicht

Pike war eine Woche zuvor im US-Bundesstaat Tennessee hingerichtet worden. Nach Angaben der Behörden erhielt sie die beiden im Hinrichtungsprotokoll vorgesehenen Dosen des Betäubungsmittels Pentobarbital. Trotzdem überlebte sie den Versuch.

Pike wurde 1996 wegen des Mordes an der damals 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt. Zum Zeitpunkt der Tat war Pike selbst 18 Jahre alt. Slemmer war 1995 in einem abgelegenen Gebiet nahe der University of Tennessee in Knoxville über längere Zeit gefoltert und anschließend getötet worden.