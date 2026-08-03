Gibt's Ärger? Bill Kaulitz' Ex-Gspusi lässt Podcast spurlos verschwinden

Er kündigte groß an, in einem kostenpflichtigen Podcast über Bill und Tom Kaulitz auszupacken. Doch plötzlich sind sämtliche Hinweise auf das Projekt verschwunden. Fans rätseln jetzt, warum Jannik Kontalis alle Podcast-Links gelöscht hat – und vermuten rechtliche Probleme.

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Nach seinem Auftritt in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" hatte Realitystar Jannik Kontalis angekündigt, seine Sicht der Dinge in einem kostenpflichtigen Podcast zu erzählen. Darin wollte er offenbar auch über seine Erfahrungen mit den Kaulitz-Brüdern sprechen. Bereits vorab hatte er Bill Kaulitz öffentlich kritisiert und angekündigt, "auszupacken".

Jetzt sorgt jedoch eine überraschende Wendung für Aufsehen: Sämtliche Links zu dem angekündigten Podcast sind offenbar aus seinen Profilen verschwunden.

Fans vermuten rechtlichen Ärger

In den sozialen Netzwerken sorgt das plötzliche Verschwinden der Podcast-Links bereits für zahlreiche Spekulationen. Ein Reality-Experte machte auf TikTok darauf aufmerksam, dass plötzlich keine Verlinkungen mehr zu finden seien und scherzte: "Hat Heidi heute etwa kein Foto für dich, sondern vielleicht eine Anzeige?" Viele Nutzer vermuten dahinter jedoch mehr als einen Zufall.

In den Kommentaren wird spekuliert, dass Jannik möglicherweise gegen eine Verschwiegenheitsvereinbarung (NDA) verstoßen haben könnte. "Die haben mal erzählt, dass fast jeder eine NDA unterschreiben musste. Wenn Jannik dagegen verstoßen hat, kann das echt problematisch für ihn werden", schreibt ein User. Ein anderer meint: "Ich glaube auch, dass er sich mit den Falschen angelegt hat."

Sollte Jannik eine solche Vereinbarung unterschrieben haben und im Podcast vertrauliche Informationen preisgeben wollen, könnte das juristische Folgen haben – bestätigt ist das allerdings nicht.

Keine offizielle Erklärung

Die beiden Brüder sind bekannt dafür private Dinge nur im kontrollierten Rahmen preiszugeben. © Ben Kriemann/Getty Images for Netflix

Weder Jannik Kontalis noch Bill oder Tom Kaulitz haben sich bislang zu den verschwundenen Podcast-Links geäußert. Ob der Podcast lediglich verschoben wurde, komplett gestrichen ist oder tatsächlich rechtliche Gründe hinter dem plötzlichen Verschwinden stecken, bleibt derzeit offen.

Fest steht nur: Aus dem groß angekündigten Enthüllungspodcast ist vorerst nichts mehr zu sehen – und genau das sorgt jetzt für jede Menge Spekulationen.