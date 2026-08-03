Palästina-Fahne: Britische Band bei Konzert festgenommen

Es sollte ein Konzert mit politischer Botschaft werden – doch es endete mit Polizeiverhören und einem Einreiseverbot. Die britische Band Massive Attack wurde nach einem Auftritt in Singapur festgenommen, nachdem Musiker eine Palästina-Fahne auf der Bühne gezeigt hatten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Trip-Hop-Band machte den Vorfall am Sonntag selbst öffentlich. Auf Instagram schilderten die Musiker, dass die gesamte Band nach dem Konzert von der Polizei festgenommen, getrennt und stundenlang befragt worden sei.

"Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde", erklärten die Musiker. Nach Angaben der Band seien zudem einige Hotelzimmer durchsucht und Reisepässe vorübergehend eingezogen worden.

Palästina-Fahne sorgt für Ärger

Massive Attack war am Mittwoch in Singapur aufgetreten. Die Band um Robert Del Naja („3D“) und Grant Marshall („Daddy G“) ist seit Jahren für ihre politische Haltung bekannt und äußert sich regelmäßig zum Nahost-Konflikt.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Während des Konzerts hielten die Musiker eine Palästina-Fahne in die Höhe. Einer der Bandmitglieder soll außerdem den Ruf "Free Palestine" von der Bühne aus gerufen haben. Genau diese Aktion führte zum Einschreiten der Behörden.

Strenge Regeln in Singapur

In Singapur gelten besonders strenge Vorschriften für öffentliche Auftritte und politische Botschaften. Das Zeigen ausländischer Flaggen ist ohne offizielle Genehmigung verboten. Die Polizei wertete die Aktion der Band als Gesetzesverstoß. Die Musiker wurden verwarnt und anschließend mit einem Einreiseverbot belegt. Auch zukünftige Auftritte von Massive Attack in Singapur sollen nicht mehr genehmigt werden.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Band kritisiert Einschränkung der Meinungsfreiheit

Die Musiker zeigten sich nach dem Vorfall weiterhin fassungslos.

"Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird (Palästina), einen Gesetzesbruch darstellen könnte", schrieb die Band. Für Massive Attack sei der Vorfall eine Erinnerung daran, wie wichtig der Schutz von Menschenrechten und Meinungsfreiheit sei.

Die Band erklärte, man müsse diese Rechte überall dort verteidigen, wo sie bedroht würden.