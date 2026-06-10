Sommer-Kino
Gratis Kino auf Wiens Märkten startet wieder
Kino-Fans aufgepasst: Auch diesen Sommer bringt das Marktamt gemeinsam mit dem VOLX-Kino wieder Kino-Atmosphäre auf Wiens Märkte.
Unter freiem Himmel verwandeln sich die Wiener Märkte in Open-Air-Kinos – inklusive kostenloser Filmvorführungen und gratis Popcorn. Gezeigt werden internationale Produktionen sowie Filme österreichischer Regisseur*innen.
Der Eintritt zu allen Vorführungen ist frei!
Kino unter freiem Himmel
Alle Termine im Überblick:
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10.06.2026, 21:00 Uhr – Karmelitermarkt (1020 Wien)
SIRAT
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02.07.2026, 21:00 Uhr – Karmelitermarkt (1020 Wien)
QUEERTACTICS – Kurzfilmprogramm "Goldene Medusa 2025"
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08.07.2026, 21:00 Uhr – Karmelitermarkt (1020 Wien)
THE MILLION DOLLAR BET
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16.07.2026, 21:00 Uhr – Meidlinger Markt (1120 Wien)
DIE ROSENSCHLACHT
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23.07.2026, 21:00 Uhr – Floridsdorfer Markt (1210 Wien)
INDIEN
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30.07.2026, 21:00 Uhr – Schwendermarkt (1150 Wien)
HOW TO BE NORMAL
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06.08.2026, 21:00 Uhr – Naschmarkt (1060 Wien)
HOW TO MAKE A KILLING
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13.08.2026, 21:00 Uhr – Volkertmarkt/-platz (1020 Wien)
DAS LEHRERZIMMER
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21.08.2026, 20:00 Uhr – Brunnenmarkt (1160 Wien)
NARBEN EINES PUTSCHES
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27.08.2026, 20:00 Uhr – Volkertmarkt/-platz (1020 Wien)
ZUSAMMENLEBEN
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Politik lobt Projekt
"Dank der Initiativen vom Marktamt werden dadurch neue Marktbesucher*innen angelockt, welche sich vom tollen Angebot der Märkte überzeugen können. Unsere Märkte sind heute lebendige Grätzlzentren, die Kulinarik, Nahversorgung und Gemeinschaft verbinden. Diesen Weg werden wir fortsetzen und mit frischen Ideen weiter für Aufschwung auf Wiens Märkten sorgen," freut sich Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling.
Auch Marktamtsdirektor Andreas Kutheil betont den Erfolg: Mit Events wie dem Sommerkino wolle man neue Besucher:innen anziehen und die Wiener Märkte weiter stärken und das offensichtlich mit Erfolg.
Besucherzahlen steigen deutlich
Laut Marktamt verzeichnen Wiens Märkte heuer einen neuen Besucherrekord: Im Mai 2026 wurden wöchentlich rund 696.167 Besucher:innen gezählt. Hochgerechnet ergibt das rund 36,2 Millionen Kund:innen pro Jahr, ein Plus von 10,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
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