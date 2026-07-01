Gunnersdorfer Kreisverkehr saniert

Der Kreisverkehr B 122 / L 6216 / L 6217 südlich von Gunnersdorf und die Fahrbahn der B 122 vom Kreisverkehr bis zu Kreuzung mit der L 6218 (Galtberg) wurden aufgrund der aufgetretenen Schäden saniert.

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Am 30. Juni 2026 hat LAbg. Alexander Schnabel in Vertretung von LH-Stellvertreter Udo Landbauer gemeinsam mit Bürgermeister DI Martin Schlöglhofer und dem Leiter-Stv. der Straßenbauabteilung Amstetten, DI Leopold Röcklinger die Fertigstellung der Sanierung des Kreisverkehrs B 122 / L 6216 / L 6217 und der Fahrbahnerneuerung der B 122 im Bereich Gunnersdorf im Gemeindegebiet von Aschbach-Markt vorgenommen.

Ausgangssituation

Der bestehende 4-strahlige Kreisverkehr mit zwei Ästen der Landesstraße B 122, einem Ast der Landesstraße L 6216 und einem Ast der Landesstraße L 6217 entsprach sowie die Fahrbahn der B 122 im Bereich von Gunnersdorf aufgrund von Spurrinnen und Ausmagerungen nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, sowohl den Kreisverkehr zu sanieren als auch die Fahrbahn der B 122 zu erneuern.

Der Kreisverkehr ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 8.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Ausführung

Im Vorfeld der Fahrbahnsanierung wurden seitens der Straßenmeisterei Amstetten Nord die Fahrbahnteiler und die Randsteine angepasst bzw. saniert. Anschließend wurde für die Marktgemeinde Aschbach ein Radweg errichtet.

Als Sanierungsmaßnahme der Fahrbahn wurden nach den Fräsarbeiten die Trag- und Deckschicht erneuert. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Die Arbeiten an den Nebenanlagen wurden von der Straßenmeisterei Amstetten Nord, die Fräsarbeiten und die Asphaltarbeiten von der Firma Porr ausgeführt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund € 225.000,-, wovon rund € 204.000,- vom Land NÖ und rund € 11.000,- von der Marktgemeinde Aschbach getragen werden.

Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Aschbach bedanken sich bei den Anrainern und Verkehrsteilnehmern für das Verständnis während der Bauarbeiten.