Neue Hotline
Wien knöpft sich Parksünder vor
Unter 01 4000 7400 können ab sofort Fahrzeuge gemeldet werden, die vor Einfahrten, auf Gehsteigen oder Radwegen stehen. Bisher war dafür der Polizeinotruf zuständig – rund 250 Meldungen gingen dort täglich ein.
Erreichbarkeit. Die neue Nummer ist Montag bis Samstag von 6.30 bis 22.00 Uhr besetzt, sonntags von 8.30 bis 22.00 Uhr. Bei einer Meldung rückt eines der rund 600 Parkraumüberwachungs-Organe der MA 67 aus. Außerhalb dieser Zeiten bleibt weiterhin die Polizei unter 133 die richtige Anlaufstelle.
Ziel: Entlastung der Polizei
Mit der Verlagerung der Zuständigkeit soll die Polizei künftig mehr Kapazitäten für Sicherheit und Ordnung haben. Doppelgleisigkeiten sollen wegfallen, Abläufe schneller werden, so die zuständige Magistratsabteilung.
Auch Halten in zweiter Spur betroffen
Die MA 67 bleibt weiterhin für Kurzparkgebühren-Kontrollen und die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Ihre Mitarbeiter können künftig auch Halten in zweiter Spur, auf Gehsteigen oder in Kreuzungsbereichen ahnden – bislang eine Polizeiaufgabe. Grundlage der Neustrukturierung: eine aufgehobene 15a-Vereinbarung zwischen Stadt und Landespolizeidirektion sowie Anpassungen der Straßenverkehrsordnung und des Wiener Parkometergesetzes.
Parken in Wien wird damit noch ein Stück lückenloser überwacht.
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