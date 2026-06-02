"Hassliebe" bei Ted Lasso: Hannah Waddingham packt über Jason Sudeikis aus

Hinter den Kulissen von "Ted Lasso" geht es heiß her: Hannah Waddingham hat offen über ihre "Hassliebe" zu Co-Star Jason Sudeikis gesprochen und verraten, wann die vierte Staffel startet.

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Mittwoch, 5. August, läuft die heiß ersehnte vierte Staffel der beliebten Comedy-Serie weltweit auf Apple TV an. Die britische Schauspielerin Hannah Waddingham, die in der Serie die Clubbesitzerin Rebecca Welton verkörpert, sprach mit dem US-Magazin "Variety" überraschend offen über die Zusammenarbeit mit Serienmacher und Hauptdarsteller Jason Sudeikis. "Er und ich haben eine andauernde Hassliebe, weil er immer alles in letzter Minute ändert", erklärte die 51-Jährige. Bei den Dreharbeiten passe der Hollywood-Star Szenen oft extrem spontan an und höre genau hin, wie diese wirken. "Bei dem Kerl muss man einfach flexibel sein", so Waddingham. Trotzdem lobte sie das Autorenteam rund um Sudeikis als "wie eine perfekt abgestimmte Maschine".

Versehen auf dem roten Teppich

Nachdem die dritte Staffel im Mai 2023 endete, begann im Juli 2025 die Arbeit an den neuen Folgen. Den Starttermin im August plauderte Waddingham im Januar auf dem roten Teppich der BAFTA Film Awards versehentlich vorab aus, als sie auf die Frage nach dem Sendedatum antwortete: "August, glaube ich. Darf ich August sagen?" Kurz darauf bemerkte sie ihren Patzer und ruderte zurück. Im April folgte schließlich die offizielle Bestätigung für die zehnteilige Fortsetzung. Auch in Österreich warten Fans bereits gespannt auf die neuen Episoden des globalen Serien-Hits, der seit 2020 Zuschauer weltweit begeistert.

Jason Sudekis und Hannah Waddingham © Dave Benett/Getty Images for Apple

Rolle bis ins hohe Alter

Die Vorfreude auf die neuen Folgen ist bei der Hauptdarstellerin riesig. Waddingham schwärmte bereits über die Storyline der kommenden Episoden: "Ich kann es kaum erwarten, dass alle sehen, was sie sich ausgedacht haben." Wenn es nach ihr ginge, ist ein Ende der Serie noch in weiter Ferne. "Ich würde das machen, bis ich mit 80 mit einem Rollator gehe. Ich liebe Rebecca Welton", stellte der TV-Star klar.