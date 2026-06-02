Victoria von Faber-Castell & Jean Arnault: Erster Liebes-Auftritt der Mega-Erben

Großes Liebes-Auftritt-Debüt an der Côte d’Azur: Victoria von Faber-Castell und Jean Arnault haben sich bei den Filmfestspielen in Cannes zum allerersten Mal gemeinsam der Öffentlichkeit gezeigt.

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Lange Zeit wurde die Beziehung der beiden aus der Öffentlichkeit herausgehalten, doch nun machten Victoria von Faber-Castell und Jean Arnault ihre Liebe offiziell. Bei den Filmfestspielen in Cannes liefen die 29-jährige deutsche Bleistift-Erbin und der 27-jährige Sohn des mächtigsten Luxusmagnaten der Welt Arm in Arm über den roten Teppich. Er trug einen eleganten schwarzen Samt-Smoking, während sie in einer schwarz-weißen Robe erschien. Ihr Auftritt wirkte vertraut und von einer stillen Selbstverständlichkeit geprägt. Nur einen Tag nach diesem ersten Paar-Outing sah man die beiden zudem glücklich verliebt auf der Tribüne bei einem Fußballspiel in Paris.

Zwei weltberühmte Unternehmerdynastien vereint

Victoria von Faber-Castell und Jean Arnault © IMAGO/Bestimage

Hinter dem Paar stehen zwei der bekanntesten Familienunternehmen Europas. Victoria von Faber-Castell gehört zur neunten Generation der traditionsreichen Familie hinter dem weltweiten Bunt- und Bleistifthersteller. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Charles, Katharina und Zwillingsschwester Sarah sitzt die Tochter des verstorbenen Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell († 2016) im Aufsichtsrat. Sie studierte an der IE Business School in Madrid, machte ihren Bachelor of Arts in Miami und absolvierte ein Praktikum beim Auktionshaus Sotheby’s. Jean Arnault wiederum ist der jüngste Sohn von Bernard Arnault (77), dem Chef des Luxusimperiums LVMH, dessen Vermögen auf rund 147 Milliarden Dollar geschätzt wird. Nach seinen Abschlüssen am Imperial College London und am Massachusetts Institute of Technology sowie Stationen beim Formel-1-Team McLaren Racing arbeitet er seit 2021 als Director of Watches für Louis Vuitton.

Funke sprühte beim Oktoberfest

Das Paar soll sich bereits im vergangenen Jahr beim Münchner Oktoberfest im Käferzelt nähergekommen sein, wo sie gemeinsam mit der niederländischen Kronprinzessin Amalia (22) feierten. Die Kunst und Kultur gilt als verbindendes Element des Paares, zudem versteht sich Victoria bereits bestens mit der Familie ihres Freundes und besuchte in der Vergangenheit schon Events der Luxusmarken des Arnault-Imperiums. Beide kennen von Kindheit an das Leben in höchsten gesellschaftlichen Kreisen sowie den Druck, der mit einem großen familiären Erbe und berühmten Nachnamen verbunden ist.