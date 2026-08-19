Hatte Panettiere etwas mit dem Bruder ihres Freundes?

Der Tod von Hayden Panettiere wirft immer mehr Fragen auf. Neben ihrem bekannten On-off-Partner Brian Hickerson rückt nun auch dessen Bruder Zach in den Fokus – und eine frühere Begegnung der beiden sorgt für neue Spekulationen.

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Zach Hickerson, der als Pastor in Nashville arbeitet, soll Hayden Panettiere am Sonntag gegen 13.30 Uhr leblos im Wohnzimmer eines Apartmentkomplexes in Greenville, South Carolina, gefunden haben.

Sein Bruder Brian soll zu diesem Zeitpunkt im Schlafzimmer nebenan geschlafen haben. Beide Männer alarmierten den Notruf, nachdem sie Hayden nicht wecken konnten.

Rettungskräfte versuchten laut Polizeibericht fast eine Stunde lang, die Schauspielerin wiederzubeleben. Schließlich wurde sie im Beisein der beiden Brüder für tot erklärt.

Warum war Zach so wichtig für Hayden?

Besonders auffällig ist die Reaktion der beiden Brüder. Zach soll laut Einsatzbericht während der Wiederbelebungsversuche "sehr emotional" gewesen sein. Brian hingegen blieb zunächst gefasst und zeigte erst deutlich Gefühle, nachdem Hayden offiziell für tot erklärt worden war.

Doch Zach war offenbar nicht erst seit ihrem Tod in Haydens Umfeld.

Im September 2019 wurden Hayden und Zach in New York fotografiert – Hand in Hand und auffallend vertraut. Die beiden schienen sich von den anwesenden Fotografen kaum stören zu lassen.

Nur wenige Monate zuvor war Brian wegen häuslicher Gewalt zu 45 Tagen Gefängnis verurteilt worden. Hayden hatte ihn damals angezeigt.

Verhältnis mit Zach? Die Gerüchteküche brodelt

Ob Hayden und Zach tatsächlich eine Liebesbeziehung hatten, ist nicht bestätigt. Die Bilder aus New York und ihre offenbar enge Verbindung sorgen nun allerdings für neue Spekulationen.

Hayden Panettiere und Brian Hickerson © GC Images

Fest steht: Auch nach den turbulenten Jahren mit Brian soll Zach weiterhin eine Rolle in Haydens Leben gespielt haben. Die drei verbrachten offenbar immer wieder Zeit miteinander.

Pastor zwischen Hollywood und Kirche

Zach Hickerson lebt in Nashville und ist Gründer der freien Kirche "Acts 321". Nach Angaben der Gemeinde studierte er an der Furman University und arbeitete anschließend mehrere Jahre in der Wirtschaft.

Später habe er nach eigenen Angaben den Ruf verspürt, hauptberuflich in den geistlichen Dienst zu wechseln. Er entwickelte zudem ein christliches Ausbildungsprogramm für Gemeindemitglieder und künftige Kirchenleiter.

Interessant: Zach verbringt laut seiner Kirche auch viel Zeit in Los Angeles. Dort wolle er besonders Menschen aus der Kunst- und Unterhaltungsbranche erreichen – also genau in dem Umfeld, in dem sich auch Hayden bewegte.

"Bitte lassen Sie uns in Ruhe"

Auf Haydens Tod angesprochen, wollte Zach keine Einzelheiten nennen. Gegenüber Journalisten sagte er lediglich: "Kein Kommentar, Bruder. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns einfach in Ruhe lassen würden."

Auch Brian Hickerson hat sich bislang nicht öffentlich zu Haydens Tod geäußert.

Was genau zwischen Hayden Panettiere und Zach Hickerson vor Jahren war und welche Rolle er in ihren letzten Lebensjahren spielte, bleibt damit offen. Die vertrauten Bilder von damals bekommen durch die Ereignisse rund um ihren Tod allerdings eine neue Bedeutung.