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40 Grad

"Heat Dome": Nächste Mega-Hitze im Anmarsch

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Wetter-Alarm: Die nächste Hitzeglocke baut sich bereits über Europa auf und nimmt Kurs auf Österreich.
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Erst vor wenigen Tagen endete die Mega-Hitze in Österreich. Während es die nächsten Tagen noch angenehm warm sein wird, kündigt sich schon die nächste Hitzewelle an.

Bereits in der kommenden Woche bildet sich eine neue Omega-Wetterlage. Dieser sogenannte "Heat Dome" könnte dann auch Österreich erreichen und für eine neue Hitzewelle sorgen. Den aktuellen Prognosen zufolge sind ab dem 13. Juli wieder Temperaturen von 35 Grad, eventuell sogar 40 Grad zu erwarten. Die Vorhersage ist allerdings noch unsicher.

Prognosekarte mit roter Hitzeglocke über Europa
Prognosekarte mit roter Hitzeglocke über Europa © tauernwetter.at

Die Prognose für die nächsten Tage

Vorerst stellt sich das Wetter in Österreich aber etwas abwechslungsreicher ein. Bereits am Freitag sorgt eine schwache Kaltfront vor allem im Norden und Osten für mehr Wolken sowie einzelne Regenschauer, die sich im Laufe des Tages jedoch zunehmend zurückziehen. Während von Vorarlberg bis in den Wienerwald die Sonne erst am Nachmittag häufiger zum Vorschein kommt, bleibt es von Kärnten bis ins südliche Burgenland von Beginn an überwiegend sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen angenehmen 21 und sommerlichen 30 Grad.

Der Samstag präsentiert sich anschließend von seiner besten Seite: In ganz Österreich dominiert der Sonnenschein, nur zeitweise ziehen harmlose Wolken durch. Regen ist kaum ein Thema, bei Temperaturen von 22 bis 30 Grad steht einem Badetag nichts im Weg.

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Am Sonntag nimmt die Schauerneigung vor allem vom Tiroler Unterland bis ins Burgenland wieder etwas zu, während der Westen und Süden häufiger sonnig bleiben. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter leicht wechselhaft mit einzelnen Regenschauern und Gewittern. Ab Dienstag setzt sich wieder häufiger die Sonne durch, gleichzeitig steigen die Temperaturen erneut auf bis zu 32 Grad – damit rückt die nächste Hitzewelle bereits in Reichweite.

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