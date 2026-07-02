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Spanien-Kracher

"Fress ma's auf!" ÖFB-Fan zuckt komplett aus

© APA/AFP/ETIENNE LAURENT
Die Stimmung beim Spanier-Kracher ist schon am Kochen! Auf Instagram zuckt ein Fan komplett aus - und wird vom Netz gefeiert!
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"Spritzer ist besser als Paella", schreit der Fan im rot-weiß-roten Trikot.

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"Heute gibt's ein spätes Abendessen! Fress ma's auf", lautet die Botschaft an die ÖFB-Kicker

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