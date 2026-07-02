Spanien-Kracher
"Fress ma's auf!" ÖFB-Fan zuckt komplett aus
+++ Der LIVE-TICKER zu Österreich gegen Spanien +++
"Spritzer ist besser als Paella", schreit der Fan im rot-weiß-roten Trikot.
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"Heute gibt's ein spätes Abendessen! Fress ma's auf", lautet die Botschaft an die ÖFB-Kicker
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