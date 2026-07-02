DIESE ELF HELDEN sollen das Spanien-Wunder schaffen

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick will die Geschichte der Überraschungen bei dieser Weltmeisterschaft am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ/live ServusTV) im Sechzehntelfinale gegen Spanien fortschreiben.

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Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am Donnerstagabend (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) die erste K.o.-Partie bei einer WM seit 1954. Im Sechzehntelfinale gegen Europameister Spanien sind die Österreicher krasser Außenseiter.

Teamchef Ralf Rangnick will mit seiner Mannschaft nach einem Sieg gegen Jordanien (3:1), einer Niederlage gegen Argentinien (0:2) und einem Remis gegen Algerien (3:3) in Los Angeles aber überraschen.

Nach dem kurzfristigen Ausfall von Philipp Mwene war bereits vor dem Spiel klar, dass die Aufstellung anders aussehen wird, als beim 3:3-Thriller gegen Algerien.

Das ist die ÖFB-Startelf

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Teamchef Ralf Rangnick setzt damit im Sturmzentrum auf Michael Gregoritsch statt Marko Arnautovic. Dahinter agiert Youngster Paul Wanner als "Zehner" im offensiven Mittelfeld. Konrad Laimer rückte wie erwartet auf die Position des Linksverteidigers zurück.

In der Innenverteidigung beginnt im Los Angeles Stadium Kevin Danso neben David Alaba. Xaver Schlager behielt seinen Platz im defensiven Mittelfeld neben Nicolas Seiwald.

Das ist die Spanien-Startelf

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Die als Turnierfavorit gestarteten Spanier haben in Nordamerika bisher ebenfalls nicht restlos überzeugt. Gegen die laut Rangnick wohl "beste Mannschaft der Welt in eigenem Ballbesitz" scheint der Druck für das ÖFB-Team um Kapitän David Alaba weg. Der Gewinner des Duells trifft auf den Sieger der Partie zwischen Portugal und Kroatien.