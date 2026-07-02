Zu früh gejubelt
Glück für ÖFB! Spanien-Tor zählt nicht
Nach einem Yamal-Eckball bedrängten gleich drei Spanier Torhüter Alex Schlager, der war beim Abschluss von Cucurella dann machtlos.
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Der Jubel der Spanier kam aber zu früh: Denn Schiedsrichter Glenn Nyberg sah das Foul am ÖFB-Tormann ganz genau.
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Auch der VAR bestätigte, Glück für Österreich!
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