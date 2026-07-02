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Zu früh gejubelt

Glück für ÖFB! Spanien-Tor zählt nicht

© APA/GEORG HOCHMUTH
Schock-Moment kurz nach der Trinkpause! Marc Cucurella traf für Spanien, doch das Tor zählte nicht.
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Nach einem Yamal-Eckball bedrängten gleich drei Spanier Torhüter Alex Schlager, der war beim Abschluss von Cucurella dann machtlos.

+++ Der LIVE-TICKER zu Österreich gegen Spanien +++

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Der Jubel der Spanier kam aber zu früh: Denn Schiedsrichter Glenn Nyberg sah das Foul am ÖFB-Tormann ganz genau.

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Auch der VAR bestätigte, Glück für Österreich!

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