Glück für ÖFB! Spanien-Tor zählt nicht

Schock-Moment kurz nach der Trinkpause! Marc Cucurella traf für Spanien, doch das Tor zählte nicht.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach einem Yamal-Eckball bedrängten gleich drei Spanier Torhüter Alex Schlager, der war beim Abschluss von Cucurella dann machtlos.

+++ Der LIVE-TICKER zu Österreich gegen Spanien +++

Der Jubel der Spanier kam aber zu früh: Denn Schiedsrichter Glenn Nyberg sah das Foul am ÖFB-Tormann ganz genau.

+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++

Auch der VAR bestätigte, Glück für Österreich!