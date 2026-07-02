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Mit Herzog

Überraschung! Sogar "Schweini" drückt uns die Daumen

Zwei Männer stehen lächelnd vor einem Stadion an einem Gewässer.
© Facebook
Österreich kracht bei der WM auf Spanien. Im SoFi-Stadium tummeln sich nicht nur die Hollywood-Stars, sondern auch die Fußball-Legenden.
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Das ÖFB-Team wird natürlich auch von "Edel-Fan" und ORF-Experte Andi Herzog im teuersten Stadion der Welt unterstützt.

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Dabei hat "Herzerl" unverhofft Unterstützung bekommen. Wie der ehemalige ÖFB-Teamspieler auf Facebook verrät, drückt auch Bastian Schweinsteiger die Daumen für Rot-Weiß-Rot.

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"Gemma Burschen, viel Glück", schreibt Herzog.

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