Überraschung! Sogar "Schweini" drückt uns die Daumen

Österreich kracht bei der WM auf Spanien. Im SoFi-Stadium tummeln sich nicht nur die Hollywood-Stars, sondern auch die Fußball-Legenden.

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Das ÖFB-Team wird natürlich auch von "Edel-Fan" und ORF-Experte Andi Herzog im teuersten Stadion der Welt unterstützt.

Dabei hat "Herzerl" unverhofft Unterstützung bekommen. Wie der ehemalige ÖFB-Teamspieler auf Facebook verrät, drückt auch Bastian Schweinsteiger die Daumen für Rot-Weiß-Rot.

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"Gemma Burschen, viel Glück", schreibt Herzog.