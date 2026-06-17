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Neue Zahlen

Inflation bei 3,7 Prozent

A visitor walks past a giant Euro sign inside the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 11, 2026, ahead of the bank's meeting on the Eurozone's monetary policy. The European Central Bank is set to hike interest rates on June 11 for the first time since 2023 as the Iran war fuels inflation, despite concerns the move could hit growth in the struggling eurozone. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
Flugtickets, Treibstoff und Heizöl als Inflationstreiber
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Die Inflation in Österreich hat im Mai weiter zugelegt. Die Teuerungsrate kletterte auf 3,7 Prozent, nach 3,4 Prozent im April, wie die Statistik Austria am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat stieg das durchschnittliche Preisniveau um 0,1 Prozent. Damit wurde eine frühere Schnellschätzung bestätigt. Hauptverantwortlich für den Anstieg waren Dienstleistungen, auch Preiserhöhungen bei Treibstoff und Heizöl trugen dazu bei.

Preissprünge bei Flügen

"Vor allem Preissprünge bei Flügen waren für die Erhöhung der Inflationsrate verantwortlich", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung. "Damit vergrößerte der Dienstleistungsbereich seinen Anteil als bedeutendster Preistreiber weiter." Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich indes weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen ganzen Prozentpunkt zur Inflation bei, so die Behörde. Bei Nahrungsmitteln fiel die Teuerung dagegen deutlich geringer aus als die Gesamtinflation.

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Miniwarenkorb + 5,8%

Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der den täglichen Einkauf widerspiegelt und überwiegend Nahrungsmittel, aber auch Tageszeitungen oder den Kaffee im Kaffeehaus enthält, stieg im Mai im Jahresabstand um 0,5 Prozent. Das Preisniveau des Miniwarenkorbs, der einen wöchentlichen Einkauf abbildet und neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, stieg im Jahresvergleich um 5,8 Prozent.

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