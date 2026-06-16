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Plötzlich reich

SpaceX macht 4.400 Mitarbeiter zu Millionären

© VCG via Getty Images
Der historische Börsengang von SpaceX hat nicht nur Elon Musk noch reicher gemacht.
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Tausende aktuelle und ehemalige Mitarbeiter wurden durch ihre Firmenanteile über Nacht zu Millionären.

Vom Schweißer zum Millionär

Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt die Geschichte von Juan Hernandez. Der gebürtige Mexikaner begann 2015 als Schweißer bei SpaceX und erhielt erstmals in seinem Leben Firmenaktien als Teil seines Gehalts. Heute sind seine Anteile mehr als eine Million Dollar wert – obwohl er mittlerweile für den Konkurrenten Blue Origin arbeitet.

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4.400 neue Millionäre

Elon Musk © Anadolu via Getty Images

Laut Analysen sollen durch den Börsengang rund 4.400 aktuelle und ehemalige SpaceX-Beschäftigte zu Millionären geworden sein. Rund 400 von ihnen halten sogar Anteile im Wert von mehr als 100 Millionen Dollar. Das gilt selbst im Silicon Valley als außergewöhnlich.

Größter Börsengang der Geschichte

SpaceX nahm beim Börsendebüt 85,7 Milliarden Dollar ein und stellte damit einen neuen Rekord auf. Die Aktie startete bei 150 Dollar und legte am ersten Handelstag deutlich zu. Das Unternehmen wird mittlerweile mit rund 2,2 Billionen Dollar bewertet.

Nicht nur Manager profitieren

Bemerkenswert ist vor allem, dass nicht nur Führungskräfte und Ingenieure vom Erfolg profitieren. Auch Schweißer, Techniker, Köche und andere Mitarbeiter erhielten über Jahre Firmenanteile und konnten dadurch am Wachstum des Unternehmens teilhaben.

Der SpaceX-Börsengang zeigt eindrucksvoll, wie wertvoll Mitarbeiterbeteiligungen werden können. Während Elon Musk zum ersten Billionär der Geschichte aufstieg, dürfen sich tausende Angestellte über einen Millionenregen freuen.

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