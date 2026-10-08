Israel-Hasser Mamdani schmaust bei Palästinensern

Ausgerechnet am 7.Oktober wird New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani in einem bekannten Restaurant gesichtet...

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Ein handfester Skandal erschüttert "the big apple". Denn New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani, der Israel mit Ablehung straft und als erster Bürgermeister der Stadtgeschichte die "Israel Day Parade" schwänzte, machte am 7. Oktober ein Statement, das man nicht übersehen kann.

Am 7. Oktober 2023 brach die Hölle über Israel: Terroristen der Hamas mordeten hemmungslos und nahmen Geisel in den Gazastreifen mit. Ausgerechnet am 7. Oktober – dem traurigsten Jahrestag Israels – schwänzte New Yorks Stadtchef aber nicht nur das offizielle Gedenken, sondern zettelte einen handfesten Skandal an.

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Dinner im Palästinenserrestaurant

Am Morgen des Tages hatte er noch der israelischen Regierung einen Genozid vorgeworfen. Am Abend war er dennoch von Demonstranten behindert worden, die im vorwarfen, Israel zu sehr zu unterstützen!

Doch statt am Abend nach Hause zu fahren, setzte er noch einen drauf: In einem edlen Palästinenser-Restaurant auf der Upper West Side, übrigens dem einzigen palästinensischen Restaurant an der Upper West Side, traf er sich noch am späten Abend zu einem Dinner mit palästinensischen Familien. Ein Schlag ins Gesicht für viele am Jahrestag des Massakers!