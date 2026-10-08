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"Stratus"

"American Covid" – Neue Corona-Variante breitet sich aus

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Illustration von Coronavirus-Mutationen vor einem blauen, zellulären Hintergrund.
© Getty Images
Auch diesen Herbst erkranken wieder zahlreiche Menschen an Corona.
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Halsschmerzen, Husten, Schnupfen und Müdigkeit gehören gerade im Herbst wieder zum Alltag vieler Menschen. Doch hinter den Beschwerden kann neben einer klassischen Erkältung oder Grippe auch eine Covid-19-Infektion stecken. Dabei rückt derzeit die Omikron-Subvariante XFG, auch "Stratus" oder "American Covid" genannt, stärker in den Fokus.

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Typisch sind unter anderem Halsschmerzen, Husten, Müdigkeit, Fieber und Schüttelfrost. Auch Kopf- und Gliederschmerzen, eine verstopfte Nase sowie Heiserkeit können auftreten. Die Beschwerden ähneln damit weitgehend denen anderer Omikron-Varianten. Der für frühere Corona-Wellen typische Verlust von Geruchs- und Geschmackssinn tritt inzwischen deutlich seltener auf.

Frau liegt krank mit Wärmflasche auf dem Sofa, Taschentuch am Gesicht, Medikamente auf Tisch.
© Getty Images

XFG wurde bereits Anfang 2025 entdeckt und entstand durch die Rekombination zweier anderer Viruslinien. Inzwischen ist die Variante auch in Europa weit verbreitet und wird vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) als "Variante unter Beobachtung" geführt.

Zahlen steige

Aktuelle Daten aus Großbritannien sorgen für zusätzliche Aufmerksamkeit. Dort stiegen zuletzt sowohl die Covid-Positivrate in Krankenhäusern als auch die Zahl der Einweisungen. Hinweise darauf, dass XFG grundsätzlich schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere aktuelle Varianten, gibt es allerdings nicht.

Für ältere Menschen sowie Personen mit Vorerkrankungen oder geschwächtem Immunsystem kann eine Infektion dennoch gefährlich werden. Ob hinter Beschwerden Corona, Grippe oder eine Erkältung steckt, lässt sich allein anhand der Symptome kaum feststellen. Ein Schnelltest kann zusätzliche Hinweise liefern.

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