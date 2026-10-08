Hunde-Party in Döbling mit Mode, Fotos und Leckerlis

Für Wiens Hunde und ihre Besitzer hält das Wochenende einen echten Pflichttermin bereit: Im Q19 dreht sich am 9. und 10. Oktober alles um das Wohl der felligen Vierbeiner.

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Anlässlich des Welthundetags verwandelt sich das Q19 in Wien-Döbling zwei Tage lang in einen Treffpunkt für Hundeliebhaber. Gemeinsam mit dem Verein Hundewohl präsentieren 18 österreichische Aussteller ihre Angebote rund um den Hund. Besucher dürfen sich auf modische Accessoires, praktische Alltagshelfer, handgefertigte Snacks und zahlreiche Produkte freuen, die speziell für den besten Freund des Menschen entwickelt wurden.

Neben den Verkaufsständen wartet ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf die Besucher. So können sich Hundebesitzer über Live-Fotografie freuen oder handgemalte Tierportraits anfertigen lassen. Die Marktstände sind vor allem von kleinen heimischen Unternehmen besetzt, die auf persönliche Beratung und den direkten Kontakt mit ihren Kunden setzen. Dabei steht auch der Gedanke des Helfens im Fokus, wenn vor Ort Sachspenden für den Tierschutz gesammelt werden.

Mit dabei sind unter anderem BUMAS, Doggies Couture, Dog’s Paradise, Mein Fellkind, Paprika Dogwear und weitere Anbieter aus ganz Österreich. Der Hundewohl-Markt findet am Freitag (9. Oktober) von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr im Q19 Einkaufszentrum in der Grinzinger Straße 112 in Wien-Döbling statt. Mit seinem Mix aus Shopping, Beratung und Engagement für den Tierschutz will der Welthundetag im Q19 deutlich machen, warum gerade diese Tiere für viele Menschen längst als vollwertige Familienmitglieder zählen.