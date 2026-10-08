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Schwerpunktkontrolle

Mit 60 km/h am E-Scooter: Polizei zieht Notbremse

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Ein E-Scooter fährt auf dem Radweg an im Stau stehenden Autos vorbei.
© Getty Images/iStockphoto
Bei einem nächtlichen Verkehrsschwerpunkt für Fahrräder und E-Scooter in Wien hagelte es wieder Strafen.
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Von Mittwochabend bis Donnerstagfrüh kontrollierte die Wiener Polizei wieder einmal Rad- und E-Scooter-Lenker. Das Ergebnis: 155 Organmandate wurden ausgestellt - in Höhe von insgesamt 7.460 Euro. Hinzu kamen 40 Anzeigen und 24 Abmahnungen. In den meisten Fällen ging es um Rotlichtverstöße sowie das verbotene Fahren auf Gehsteigen und in Fußgängerzonen.

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Besonders genau schauten die Beamten bei der technischen Kontrolle der E-Scooter hin. Bei vier Rollentestungen wurden gleich drei Fahrzeuge erwischt, die deutlich schneller unterwegs waren als erlaubt: Ein Roller brachte es auf stattliche 60 km/h, ein weiterer auf 52 und noch einer auf 45 Stundenkilometer. Ein vierter kontrollierter Roller wies eine Leistung von 800 Watt auf. Darüber hinaus wurde ein zulassungspflichtiges E-Moped der Klasse L1e-B angezeigt.

Doch auch in Sachen Fahrräder gab es zahlreiche Verstöße. So wurden allein wegen mangelhafter oder nicht vorschriftsmäßiger Ausrüstung 26 Organmandate verhängt. Weitere 23 Strafen betrafen das Missachten roter Ampeln. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an, vor allem manipulierte und nicht gesetzeskonforme Fahrzeuge wolle man aus dem Verkehr ziehen.

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