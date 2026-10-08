Minecraft-Abenteuer neu in Wien

Die internationale "Minecraft Experience: Villager Rescue" kommt in die Wiener METAStadt. Nach der offiziellen Eröffnung am 8. Oktober um 18:30 Uhr startet der reguläre Betrieb ab dem 9. Oktober 2026.

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Das interaktive Abenteuer erweckt das Videospiel zum Leben: Besucher erkunden bekannte Biome, interagieren mit Mobs und nutzen ihre Kreativität, um Dorfbewohner zu retten.

Die Veranstalter versprechen: "Auch wenn du noch nie Minecraft gespielt hast, wirst du einen Riesenspaß haben, mit den einzigartigen Charakteren zu interagieren und in diese überraschenden Welten einzutauchen."

Eine Stunde Spaß für die Kinder

Der rund 60-minütige Rundgang ist rollstuhlgerecht und für alle Altersgruppen sicher. Konzipiert ist das Erlebnis, das komplett ohne extreme Gewalt oder Jump-Scares auskommt, für Kinder ab sieben Jahren. Wie im Spiel können manche Bereiche jedoch etwas dunkel und gruselig sein.

Der Einlass erfolgt in 15-Minuten-Intervallen. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag (Montag geschlossen) zu variierenden Zeiten, meist zwischen 09:00 bzw. 10:00 Uhr und 18:30 bzw. 19:30 Uhr. Tickets gibt es ab 23,45 Euro (Familienpaket), 24 Euro (3-14 Jahre) und 32,80 Euro (ab 15 Jahren). Kinder bis zwei Jahre haben freien Eintritt, Kinderwagen sind jedoch nicht erlaubt. Personen unter 14 Jahren benötigen eine volljährige Begleitperson.