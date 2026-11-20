Jennifer Lawrence hat im US-Fernsehen ausgepackt – und dabei ausgerechnet für einen ihrer berühmtesten Leinwand-Partner eine abfuhr verteilt.

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Wer schon einmal mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (36) vor der Kamera küssen durfte, gehört zur A-Liga Hollywoods.

Am Donnerstagabend war die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem "Tribute von Panem"-Kollegen Josh Hutcherson zu Gast in der US-Kult-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen", um für das neue Prequel "Sunrise on the Reaping" die Werbetrommel zu rühren. Doch statt braver Promo-Antworten gab es im berüchtigten Spiel "Plead the Fifth" ein gnadenloses Ranking.

Chris Pratt (Passengers) – Der klare Verlierer des Abends. Bisher hat sich der Schauspieler noch nicht zu seinem letzten Platz geäußert. © oe24

Abfuhr für "Passengers"-Star

Moderator Andy Cohen stellte Lawrence vor eine pikante Aufgabe: Sie sollte fünf ihrer berühmten Co-Stars vom besten bis zum schlechtesten Filmküsser sortieren. Sie die Bombe platzen – und startete aus Versehen direkt mit dem Verlierer der Runde.

Auf dem allerletzten Platz landete ausgerechnet Chris Pratt, mit dem Lawrence 2016 für den Sci-Fi-Hit "Passengers" leidenschaftliche Szenen drehte. Eine ganz schöne Klatsche für den "Guardians of the Galaxy"-Star!

Wer holt sich den ersten Platz?

Während Chris Pratt das Schlusslicht bildet, durfte sich ein anderer über das große Hollywood-Treppchen freuen – und saß dabei sogar direkt neben ihr auf dem Sofa. Hier ist Jennifer Lawrences Ranking von Platz 1 bis 5: