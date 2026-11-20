Das Ranking
Jennifer Lawrence verrät, welcher Hollywood-Star der schlechteste Küsser ist
Wer schon einmal mit Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (36) vor der Kamera küssen durfte, gehört zur A-Liga Hollywoods.
Am Donnerstagabend war die Schauspielerin gemeinsam mit ihrem "Tribute von Panem"-Kollegen Josh Hutcherson zu Gast in der US-Kult-Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen", um für das neue Prequel "Sunrise on the Reaping" die Werbetrommel zu rühren. Doch statt braver Promo-Antworten gab es im berüchtigten Spiel "Plead the Fifth" ein gnadenloses Ranking.
Abfuhr für "Passengers"-Star
Moderator Andy Cohen stellte Lawrence vor eine pikante Aufgabe: Sie sollte fünf ihrer berühmten Co-Stars vom besten bis zum schlechtesten Filmküsser sortieren. Sie die Bombe platzen – und startete aus Versehen direkt mit dem Verlierer der Runde.
Auf dem allerletzten Platz landete ausgerechnet Chris Pratt, mit dem Lawrence 2016 für den Sci-Fi-Hit "Passengers" leidenschaftliche Szenen drehte. Eine ganz schöne Klatsche für den "Guardians of the Galaxy"-Star!
Wer holt sich den ersten Platz?
Während Chris Pratt das Schlusslicht bildet, durfte sich ein anderer über das große Hollywood-Treppchen freuen – und saß dabei sogar direkt neben ihr auf dem Sofa. Hier ist Jennifer Lawrences Ranking von Platz 1 bis 5:
- Josh Hutcherson (Die Tribute von Panem) – Er holt sich den Sieg! Dass er direkt neben ihr saß, dürfte die Entscheidung leicht gemacht haben. Hutcherson feierte den Titel prompt mit einer jubelnden Faust.
- Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) – Immerhin Silber für den zweiten "Panem"-Hottie.
- Bradley Cooper (Silver Linings) – Für den gemeinsamen Oscar-Erfolg reicht es nur fürs Mittelfeld.
- Timothée Chalamet (Don’t Look Up) – Der Teenie-Schwarm landet knapp vor dem letzten Platz.
- Chris Pratt (Passengers) – Der klare Verlierer des Abends. Bisher hat sich der Schauspieler noch nicht zu seinem letzten Platz geäußert.
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